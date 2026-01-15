Váratlan kijelentés Trump emberétől: Grönland megszerzése valójában a NATO javára válhat

Hiszem, hogy produktív keretrendszer fog kialakulni Trump elnök és Dánia miniszterelnöke között, és ez egy biztonságosabb Grönlandhoz vezet majd. És ez biztonságos a NATO, Európa és az Egyesült Államok számára
– mondta a nagykövet.
A kijelentés nem sokkal azt követően történt, hogy a dán kormányfő és a félautonóm státuszt élvező sziget politikai vezetői Washingtonba utaztak, hogy ott a legfontosabb amerikai döntéshozókkal tárgyaljanak. A találkozó nem hozta meg a várt áttörést a felek között, az Egyesült Államokat J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter képviselte. Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter azt mondta a találkozót követőn, hogy „alapvető nézeteltérés” van a felek között.
Az Európai Unió hatalmai ellenzik Donald Trump amerikai elnök tervét, aki kijelentette, hogy „így vagy úgy”, de megszerzi a sziget területét. A szándékát azzal magyarázta, hogy Kína és Oroszország nyomulása miatt van erre szükség, valamint nemzetbiztonsági indokokat hozott fel. Brüsszel és Washington között Trump megválasztása után már korábban hűvös lett a viszony, miután az Egyesült Államok vezetője a saját szövetségese ellen is kereskedelmi háborúba kezdett.
White a korábban elhangzott biztonsági érdekekre is kitért. Azt mondta, hogy ezekről nem beszélhet, mivel túl érzékeny téma. A nagykövet azt is felvetette, hogy az ilyen jellegű vita végső soron politikai hasznos is hozhat a dán miniszterelnöknek, mivel idén választás lesz az országban. Végül azzal zárta a gondolatmenetét, hogy a NATO szétesése miatt aggódóknak üzent:
Nincs a világon nagyobb NATO-támogató, mint Donald Trump!
– zárta gondolatait.
Címlapkép forrása: Juliette Pavy/Bloomberg via Getty Images
