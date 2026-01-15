Végre kiderült, ki robbantotta fel valójában az Északi Áramlat vezetéket: konkrét országot neveztek meg a németek

A lap azt írja: a dokumentum Szerhij K. letartóztatása kapcsán jelent meg – az ukrán férfi fogva tartását azért rendelte el Németország, mert azzal gyanúsítják, hogy egyike volt annak a különleges osztagnak, amely felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket.

Szerhij K.-t alkotmányellenes szabotázzsal, robbantással és építmény megrongálásával gyanúsítják, a férfi tagadja bűnösségét. A férfi ügyvédjei a gyanúsított szabadon engedését kérik, arra hivatkozva, hogy szerintük az ukrán kommandós egy „legitim katonai célpontot” támadott meg, mellyel Oroszország, az országát megtámadó ország, hadiiparát finanszírozta. Emiatt szerintük nemzetközi jog alapján a német hatóságoknak nincs joga fogva tartani a szabotőrt.

A német törvényszék viszont azzal érvel, hogy Szerhij K. és csapata polgári célpontot támadtak meg, ráadásul ebben az akcióban nem mint katonák, hanem mint titkosszolgálati szereplők vettek részt. A támadás ráadásul Németország szuverenitása ellen is irányult, mivel a gázvezetéken keresztül Németországot látták el.

A törvényszék által csütörtökön közzétett, december 10-ére datált vádiratban az olvasható, hogy

Szerhij K. és csapata egy „idegen ország” utasítására cselekedtek – ez az ország pedig Ukrajna.

A Spiegel megjegyzi: az anyag sok mindent megerősít, amit lapuk kinyomozott tavaly, például azt, hogy amellett, hogy Ukrajna áll a támadás mögött, a csapat vezetője Roman Cservinszkij ukrán hírszerzési tiszt volt, a parancsot pedig nem Volodimir Zelenszkij elnök, hanem Valerij Zaluzsnij akkori főparancsnok adta ki a gázvezeték felrobbantására.

Címlapkép forrása: Swedish Coast Guard via Getty Images