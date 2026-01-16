Bejelentette Európa egyik legerősebb országa: Eurofighter vadászgépeket vetnének be a Trump által fenyegetett szigeten

A szóvivő a Reuters szerint elmondta:

Azt vizsgáljuk, mennyire biztonságos az Arktisz, és ehhez NATO-szövetségeseinkkel együtt hogyan tudunk hozzájárulni.

Hozzátette,

P-8 Poseidon tengeri járőrrepülőgépekkel folytatott gyakorlatok vannak tervbe véve, valamint fregattok és más haditengerészeti egységek bevetése is.

Boris Pistorius német védelmi miniszter mindeközben igyekszik enyhíteni a Grönland körül kialakult amerikai-európai feszültséget.

Úgy vélem, ez egy akörül forgó hatalmi játszma, hogy kinek mekkora befolyása van Grönlandon

- kommentálta a helyzetet csütörtök este az ARD közszolgálati csatornának, hangsúlyozva, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vita nem jelent valódi területi konfliktust.

Pistorius úgy véli, hogy azzal, hogy a NATO egyértelműen elköteleződik az arktiszi biztonság mellett és növeli grönlandi jelenlétét, az európai szövetségesek úgy kezelhetik az amerikai aggályokat, hogy közben nem sérül a dán szuverenitás.

Egyszerűen elvesszük Trump fő érvét azzal, hogy mi magunk biztosítjuk ezt a területet. Nemcsak osztjuk a biztonsági aggályait, hanem közösen orvosolni is akarjuk azokat

- fogalmazott.

Nyilatkozatai azt követően hangzottak el, hogy Németország csütörtökön 15 katonát küldött Grönlandra egy nemzetközi felderítő misszió részeként.

A misszió a szerdai amerikai-dán-grönlandi tárgyalás zsákutcába futása után indult, amelyen nem sikerült közelíteni az álláspontokat. Pistorius ugyanakkor cáfolta, hogy a misszió a sikertelen tárgyalásokra adott válasz lenne, szerinte azt jóval korábban megtervezték.

Véletlen egybeesés. Amikor összeállítottuk a tervet, nem tudhattuk, hogy szerdán lesz a találkozó, és azt sem, hogyan végződik

- magyarázta. "Az időzítés tehát a véletlen műve, de persze azt is mutatja, hogy NATO-szövetségesként összetartunk."

A miniszter emlékeztetett arra, hogy Németország két évvel ezelőtt megállapodást írt alá Kanadával, Norvégiával és Dániával az észak-atlanti tengeri együttműködésről, és Izlanddal is folynak tárgyalások. Ezek még a jelenlegi feszültségek előtt indultak, és az arktiszi biztonsággal kapcsolatos, régóta fennálló európai aggodalmakat tükrözik.

A Grönlandra küldött katonai egységek a műveleti kihívásokat mérik fel: vizsgálják a csapatok elhelyezésének lehetőségeit, a felszerelés karbantartását és a fegyverrendszerek megbízhatóságát sarkvidéki körülmények között. A résztvevők között olyan német hegyivadász-alakulatok is vannak, amelyek kifejezetten hideg időjárási hadműveletekben jártasak.

Arra a kérdésre, hogy

miként hogyan reagálna Németország, ha Trump az európai tiltakozás ellenére katonai erővel próbálná megszerezni Grönlandot, Pistorius nem kívánt találgatásokba bocsátkozni.

Nem hiszem, hogy erre sor kerül. A NATO számára végzetes lenne – ezt mindenki tudja, az amerikai kormányzat is

- jelentette ki.

A miniszter megerősítette, hogy Berlin szilárdan kiáll Dánia területi szuverenitása mellett. "Németország – és tudomásom szerint az Európai Unió és a NATO összes tagállama – rendíthetetlenül kiáll Dánia, és így Grönland területi szuverenitása mellett. Ebben nincs helye kompromisszumnak. Az amerikai elnök is tudja ezt, ezért biztos vagyok benne, hogy nem úgy alakulnak majd a dolgok, ahogyan a pesszimisták tartanak tőle" - mondta Pistorius.

Trump az elmúlt napokban többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak "szüksége van Grönlandra", és a katonai erő alkalmazását sem zárta ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images