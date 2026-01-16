Bejelentette Európa egyik legerősebb országa: Eurofighter vadászgépeket vetnének be a Trump által fenyegetett szigeten

A szóvivő a Reuters szerint elmondta:
Azt vizsgáljuk, mennyire biztonságos az Arktisz, és ehhez NATO-szövetségeseinkkel együtt hogyan tudunk hozzájárulni.
Hozzátette,
P-8 Poseidon tengeri járőrrepülőgépekkel folytatott gyakorlatok vannak tervbe véve, valamint fregattok és más haditengerészeti egységek bevetése is.
Boris Pistorius német védelmi miniszter mindeközben igyekszik enyhíteni a Grönland körül kialakult amerikai-európai feszültséget.
Úgy vélem, ez egy akörül forgó hatalmi játszma, hogy kinek mekkora befolyása van Grönlandon
- kommentálta a helyzetet csütörtök este az ARD közszolgálati csatornának, hangsúlyozva, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vita nem jelent valódi területi konfliktust.
Pistorius úgy véli, hogy azzal, hogy a NATO egyértelműen elköteleződik az arktiszi biztonság mellett és növeli grönlandi jelenlétét, az európai szövetségesek úgy kezelhetik az amerikai aggályokat, hogy közben nem sérül a dán szuverenitás.
Egyszerűen elvesszük Trump fő érvét azzal, hogy mi magunk biztosítjuk ezt a területet. Nemcsak osztjuk a biztonsági aggályait, hanem közösen orvosolni is akarjuk azokat
- fogalmazott.
Nyilatkozatai azt követően hangzottak el, hogy Németország csütörtökön 15 katonát küldött Grönlandra egy nemzetközi felderítő misszió részeként.
A misszió a szerdai amerikai-dán-grönlandi tárgyalás zsákutcába futása után indult, amelyen nem sikerült közelíteni az álláspontokat. Pistorius ugyanakkor cáfolta, hogy a misszió a sikertelen tárgyalásokra adott válasz lenne, szerinte azt jóval korábban megtervezték.
Véletlen egybeesés. Amikor összeállítottuk a tervet, nem tudhattuk, hogy szerdán lesz a találkozó, és azt sem, hogyan végződik
- magyarázta. "Az időzítés tehát a véletlen műve, de persze azt is mutatja, hogy NATO-szövetségesként összetartunk."
A miniszter emlékeztetett arra, hogy Németország két évvel ezelőtt megállapodást írt alá Kanadával, Norvégiával és Dániával az észak-atlanti tengeri együttműködésről, és Izlanddal is folynak tárgyalások. Ezek még a jelenlegi feszültségek előtt indultak, és az arktiszi biztonsággal kapcsolatos, régóta fennálló európai aggodalmakat tükrözik.
A Grönlandra küldött katonai egységek a műveleti kihívásokat mérik fel: vizsgálják a csapatok elhelyezésének lehetőségeit, a felszerelés karbantartását és a fegyverrendszerek megbízhatóságát sarkvidéki körülmények között. A résztvevők között olyan német hegyivadász-alakulatok is vannak, amelyek kifejezetten hideg időjárási hadműveletekben jártasak.
Arra a kérdésre, hogy
miként hogyan reagálna Németország, ha Trump az európai tiltakozás ellenére katonai erővel próbálná megszerezni Grönlandot, Pistorius nem kívánt találgatásokba bocsátkozni.
Nem hiszem, hogy erre sor kerül. A NATO számára végzetes lenne – ezt mindenki tudja, az amerikai kormányzat is
- jelentette ki.
A miniszter megerősítette, hogy Berlin szilárdan kiáll Dánia területi szuverenitása mellett. "Németország – és tudomásom szerint az Európai Unió és a NATO összes tagállama – rendíthetetlenül kiáll Dánia, és így Grönland területi szuverenitása mellett. Ebben nincs helye kompromisszumnak. Az amerikai elnök is tudja ezt, ezért biztos vagyok benne, hogy nem úgy alakulnak majd a dolgok, ahogyan a pesszimisták tartanak tőle" - mondta Pistorius.
Trump az elmúlt napokban többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak "szüksége van Grönlandra", és a katonai erő alkalmazását sem zárta ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump beleállt a Fed elnökébe – ha felszívja magát, egyszerre két főnöke lehet a dollár sorsát eldöntő intézménynek
Nagy bizonytalanságot hozna egy ilyen forgatókönyv.
Havas hétvége jön, jó hír érkezett a Normafa szerelmeseinek
Most is nagy forgalom várható, de segít a BKK.
Marad a bizonytalanság, nincs döntés a nyugdíjkorhatárról Magyarország szomszédjában
Megint megúszták a bírák.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Egyre többet fizetnek euróval a kínaiak
Ez azonban nem feltétlenül jó jel az uniónak.
Minden eddiginél többet tévéztek és neteztek a magyarok az ünnepek alatt
Mindhárom nagy szolgáltató megosztotta a tapasztalatait.
Trump aranykorról beszél, közben mindössze két tucat cég tartja életben az egészet
Az amerikai piacokon mindenkinek tojáshéjakon kell lépdelnie.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.