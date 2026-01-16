  • Megjelenítés
Békét a Donbaszért cserébe? Kiderült, mit gondolnak az ukránok Oroszország követeléséről
Békét a Donbaszért cserébe? Kiderült, mit gondolnak az ukránok Oroszország követeléséről

Portfolio
Az ukránok szűk többsége még mindig elfogadhatatlannak tartja, hogy a teljes Donbasz-régiót biztonsági garanciákért cserébe orosz ellenőrzés alá helyezzék – derül ki a KIIS közvélemény-kutató intézet friss felméréséből, melyet az RBK közölt.

A megkérdezettek

54 százaléka határozottan elutasítja a Donbasz oroszoknak való átadását, csak 39 százalék lenne kész ilyen engedményre.

További 5 százalék nem tudott állást foglalni.

Azok, akik nemmel válaszoltak, többnyire azzal érveltek, hogy Oroszország a megállapodás ellenére sem állna meg, és folytatná a támadásokat Ukrajna ellen. Úgy vélik, az országnak nem szabad lemondania sem a területeiről, sem az ott élő emberekről.

Fontos ugyanakkor, hogy a csapatkivonást elfogadók többsége is csak gyakorlati, megbízható biztonsági garanciák fejében támogatná a megállapodást. Ha ezek gyengének bizonyulnának, és nem tartalmaznának egyértelmű választ az orosz agresszióra, a kivonulás támogatottsága tovább csökkenne.

A felmérést 2026. január 9. és 14. között végezték telefonos megkereséssel, 601 válaszadó bevonásával.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

