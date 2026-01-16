  • Megjelenítés
Beszélnie kellene Európának Putyinnal? Mély szakadék nyílt az európai nagyhatalmak között
Portfolio
Nagy-Britannia élesen szembefordult Franciaországgal és Olaszországgal abban a kérdésben, hogy Európának közvetlen tárgyalásokat kellene-e kezdeményeznie Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború kapcsán - írja a Politico.

Yvette Cooper brit külügyminiszter csütörtökön a Politicónak nyilatkozva elutasította Emmanuel Macron francia elnök felvetését, melyhez Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is csatlakozott.

Szerinte az európai szövetségeseknek egyelőre nem kellene fontolóra venniük a diplomáciai kapcsolatfelvételt az orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Bizonyítékokra van szükségünk arra, hogy Putyin valóban békét akar, és jelenleg ennek nem látom jelét

- fogalmazott.

Brüsszelben közben egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy az Európai Unió háttérbe szorulhat, ha Washington átveszi a vezető szerepet a Moszkvával folytatandó esetleges tárgyalásokon. Ezek a félelmek már konkrét lépésekre is sarkallták az uniót:

Tervbe vették egy külön, Ukrajnáért felelős EU-megbízott kinevezését, hogy a blokk biztosan helyet kapjon a tárgyalóasztalnál.

Cooper szerint jelenleg a diplomáciai súlypont Ukrajnánál és legszorosabb támogatóinál van.

Ukrajna az Egyesült Államokkal és Európa támogatásával hatalmas munkát végez a béketerv kidolgozásán, beleértve a biztonsági garanciákat is. De egyelőre nem látom bizonyítékát annak, hogy Putyin hajlandó lenne leülni a tárgyalóasztalhoz

- tette hozzá. A brit külügyminiszter hangsúlyozta, hogy amíg ez nem változik, növelni kell a Moszkvára nehezedő nyomást, nem pedig enyhíteni azt. Ezt szerinte újabb szankciókkal és az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás erősítésével lehet elérni.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

