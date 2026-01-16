  • Megjelenítés
Elemi erővel tör rá a szibériai fagy Európára – érkezik a Vojejkov-tengely
Elemi erővel tör rá a szibériai fagy Európára – érkezik a Vojejkov-tengely

Bár az elmúlt napokban némi enyhülést hozott az óceáni légáramlat, január második fele drasztikus fordulatot tartogat. Egy ritka, de annál kíméletlenebb időjárási jelenség, az úgynevezett Vojejkov-tengely alakul ki Európa felett, amely megnyitja az utat a sarkvidéki hideg előtt.

2026 januárja eddig sem kímélte a kontinenst: a Brit-szigetektől a Kárpát-medencéig hótakaró és kemény fagyok jellemezték az év elejét. Spanyolországban nem voltak ritkák a -10 fok alatti minimumok sem. Az elmúlt napok átmeneti enyhülése után azonban az előrejelzések szerint a tél „második hulláma” minden eddiginél keményebbnek ígérkezik - írja az Időkép.

A meteorológusok egyre magabiztosabban jósolják a Vojejkov-tengely (vagy Vojejkov-híd) kialakulását. Ez a jelenség a legbrutálisabb európai telek „főbűnöse”: utoljára 2017-ben, azt megelőzően pedig 2012-ben és 2003-ban okozott nagy hidegeket.

A jelenség lényege egy különleges légköri felállás: az Azori-anticiklon és a Szibériai-anticiklon Európa felett összekapcsolódik. Ez az összefüggő zóna egyfajta falként (hídként) funkcionál, amely megállítja az óceán felől érkező enyhébb, nedves légtömegeket (ciklonokat), amelyek így kénytelenek északra vagy délre kerülni.

Emiatt a tengely keleti oldalán

akadálytalanul zúdul be a dermesztő, kontinentális szibériai levegő a kontinens belsejébe.

Ez a légtömeg rendkívül száraz, tiszta, de extrém hideg. A jelenséget Alekszandr Ivanovics Vojejkov orosz meteorológusról nevezték el, aki elsőként dokumentálta ezt a különleges összefüggést.

Fel kell készülnünk tehát arra, hogy a 2026-os év tele még korántsem mondta ki az utolsó szót. A vastag ruházat és az otthonok megfelelő szigetelése mellett érdemes figyelemmel kísérni a frissülő előrejelzéseket is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

