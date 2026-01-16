  • Megjelenítés
FONTOS Brüsszelben már Ukrajna különleges EU-tagságán dolgoznak
Elképesztő gesztus: Donald Trump zárt ajtók mögött vette át a díjat, amire hosszú ideje fájt a foga

Donald Trump a Fehér Házban fogadta csütörtökön María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőt, a Nobel-békedíj tavalyi kitüntetettjét, aki szavai szerint felajánlotta az elismerését az amerikai elnöknek.

María Corina Machado a zárt ajtók mögött tartott találkozót követően a Fehér Ház előtt újságíróknak azt mondta, hogy a gesztus

elismerése volt [Donald Trump] különleges elkötelezettségének a szabadságunk mellett.

A találkozó tényét Karoline Leavitt fehér házi szóvivő napi sajtótájékoztatóján megerősítette, de részletek nem derültek ki a megbeszélés tartalmáról.

A Venezuela jövőjével kapcsolatban feltett kérdésre a sajtótitkár elmondta, hogy

Donald Trump elnök támogatja a választások kiírását Venezuelában, "amikor annak eljön az ideje".

Azt is elmondta, hogy Trump elnök véleménye nem változott María Corina Machado alkalmasságáról Venezuela vezetésére, amit "az elnök realisztikus helyzetértékelésre alapozott az általa olvasottak alapján, és a tanácsadóitól, valamint a nemzetbiztonsági csapattól hallottakra alapozva" - fogalmazott Karoline Leavitt.

Donald Trump január első napjaiban, Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatását követően María Machado venezuelai lehetséges szerepével kapcsolatban szkeptikusan nyilatkozott, és azt mondta, hogy

nagyon kemény lenne a számára vezetővé válni, mert nem rendelkezik támogatással, illetve elismeréssel az országon belül.

A Trump-adminisztráció jelenleg Maduro korábbi alelnökével, Delcy Rodríguezzel működik együtt, aki ügyvivő elnökként vezeti Venezuelát.

María Corina Machado, amikor tavaly októberben Oslóban bejelentették kitüntetését, Donald Trumpnak ajánlotta Nobel-békedíját, amit azzal indokolt, hogy az amerikai elnök a béke érdekében végzett munkájával kiérdemli azt.

Most úgy tűnik, machado nemcsak Trumpnak ajánlotta az elismerést, hanem korábbi ígéretének megfelelően oda is ajándékozta azt az amerikai elnöknek.

A norvég Nobel-bizottság korábban jelezte: a díj nem átruházható.

