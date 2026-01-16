Hiába az egyre durvább vita a Távol-Keleten: a szigetország legnagyobb szövetségese megingathatatlan

Koizumi Sindzsiró japán védelmi miniszter csütörtökön a Pentagonban találkozott amerikai kollégájával, Pete Hegseth-szel. Az 50 perces egyeztetésen a védelmi kiadások,
a Tajvanhoz közeli délnyugat-japán szigetek katonai megerősítése és a védelmi ipari együttműködés szerepelt napirenden.
Koizumi a tárgyalások után úgy fogalmazott, hogy megerősítették: a japán–amerikai szövetség teljesen megingathatatlan. Hozzátette, hogy látogatása rávilágított az Egyesült Államok Indo-csendes-óceáni térség iránti elkötelezettségére.
Tokiót ugyanakkor aggasztja a Fehér Ház Kínával kapcsolatos álláspontja, valamint az, hogy Washington egyre inkább a nyugati féltekére összpontosítja figyelmét. Arra a kérdésre, hogy a megbeszélésen szóba került-e Kína, Koizumi kitérő választ adott. A japán védelmi minisztérium közlése szerint Koizumi ismertette a 2026-os pénzügyi évre tervezett, több mint 9 billió jenes – mintegy 58 milliárd dolláros – védelmi költségvetést. Jelezte azt is, hogy az év végéig esedékes biztonsági stratégiai felülvizsgálat során minden lehetséges opciót mérlegelnek.
A Trump-kormányzat régóta sürgeti Japánt védelmi kiadásainak növelésére. A múlt hónapban közzétett amerikai nemzetbiztonsági stratégia tükrözi Trump azon nézetét, hogy az amerikai szövetségi rendszer egyoldalúan a szövetségeseknek kedvez. Hegseth a dokumentum megjelenése után arra figyelmeztetett, hogy a szerinte potyautasnak számító szövetségeseknek következményekkel kell számolniuk, ha nem teljesítik a kitűzött célokat. Takacsi Szanae miniszterelnök a nyomás enyhítésére két évvel előrehozta a GDP 2 százalékát elérő védelmi kiadási célt. A Fehér Ház azonban ennél magasabb szintet szeretne, és
5 százalékos globális standardot vár el a szövetségesektől.
Az amerikai védelmi miniszter üdvözölte Japán erőfeszítéseit védelmi képességeinek fejlesztésére. Kína növekvő katonai magabiztossága – különösen a Peking által elszakadt tartománynak tekintett, önkormányzattal rendelkező Tajvan körül – kulcsszerepet játszik Japán védelmi modernizációjában. A japán–kínai kapcsolatok Takacsi novemberi kijelentései óta mélyponton vannak, miután a miniszterelnök jelezte: Tokió akár katonailag is beavatkozhat egy tajvani válság esetén.
Japán erős amerikai támogatásban bízott a Kínával fennálló vitában. Trump azonban – aki áprilisra tervezett pekingi állami látogatása során átfogó kereskedelmi megállapodást kíván kötni Hszi Csin-ping kínai elnökkel – jelenlegi ciklusában jóval engedékenyebb hangnemet üt meg Pekinggel szemben, mint korábban.
Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images
Közlekedés: több helyen is torlódásra készülhetnek az autósok
Szombaton az M0 autóúton lesz kamerakarbantartás.
A mesterséges intelligencia tényleg mindent megváltoztat?
Érdemes még ebbe beszállni?
Egy egész üzletág épült fel magányos férfiak tízmillióira – Ez sem mentheti meg a világ egyik vezető hatalmát a katasztrófától?
Virágzik a randipiac Kínában, ahol minden hatodik fiatal férfi egész életére egyedül marad.
Elszállt a gázár Európában: brutális drágulással reagál a piac a fogcsikorgató hidegre
Ráadásul gyorsan ürülnek a tárolók.
Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa
Ez a hivatalos állásfoglalás.
Idén tovább gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben
De ez még nem jelenti, hogy vége lenne a zöldhasú dominanciájának.
Támadásba lendült az orosz hadsereg: újabb ponton próbálják áttörni a határt Putyin katonái
Offenzíva indult Harkiv északkeleti csücskében.
Órákon belül szibériai hideg tör be Magyarországra - Már lehet korcsolyázni a Balaton jegén
Mínusz 20 fok is lehet a következő napokban.
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!