Hiába az egyre durvább vita a Távol-Keleten: a szigetország legnagyobb szövetségese megingathatatlan

Koizumi Sindzsiró japán védelmi miniszter csütörtökön a Pentagonban találkozott amerikai kollégájával, Pete Hegseth-szel. Az 50 perces egyeztetésen a védelmi kiadások,

a Tajvanhoz közeli délnyugat-japán szigetek katonai megerősítése és a védelmi ipari együttműködés szerepelt napirenden.

Koizumi a tárgyalások után úgy fogalmazott, hogy megerősítették: a japán–amerikai szövetség teljesen megingathatatlan. Hozzátette, hogy látogatása rávilágított az Egyesült Államok Indo-csendes-óceáni térség iránti elkötelezettségére.

Tokiót ugyanakkor aggasztja a Fehér Ház Kínával kapcsolatos álláspontja, valamint az, hogy Washington egyre inkább a nyugati féltekére összpontosítja figyelmét. Arra a kérdésre, hogy a megbeszélésen szóba került-e Kína, Koizumi kitérő választ adott. A japán védelmi minisztérium közlése szerint Koizumi ismertette a 2026-os pénzügyi évre tervezett, több mint 9 billió jenes – mintegy 58 milliárd dolláros – védelmi költségvetést. Jelezte azt is, hogy az év végéig esedékes biztonsági stratégiai felülvizsgálat során minden lehetséges opciót mérlegelnek.

A Trump-kormányzat régóta sürgeti Japánt védelmi kiadásainak növelésére. A múlt hónapban közzétett amerikai nemzetbiztonsági stratégia tükrözi Trump azon nézetét, hogy az amerikai szövetségi rendszer egyoldalúan a szövetségeseknek kedvez. Hegseth a dokumentum megjelenése után arra figyelmeztetett, hogy a szerinte potyautasnak számító szövetségeseknek következményekkel kell számolniuk, ha nem teljesítik a kitűzött célokat. Takacsi Szanae miniszterelnök a nyomás enyhítésére két évvel előrehozta a GDP 2 százalékát elérő védelmi kiadási célt. A Fehér Ház azonban ennél magasabb szintet szeretne, és

5 százalékos globális standardot vár el a szövetségesektől.

Az amerikai védelmi miniszter üdvözölte Japán erőfeszítéseit védelmi képességeinek fejlesztésére. Kína növekvő katonai magabiztossága – különösen a Peking által elszakadt tartománynak tekintett, önkormányzattal rendelkező Tajvan körül – kulcsszerepet játszik Japán védelmi modernizációjában. A japán–kínai kapcsolatok Takacsi novemberi kijelentései óta mélyponton vannak, miután a miniszterelnök jelezte: Tokió akár katonailag is beavatkozhat egy tajvani válság esetén.

Japán erős amerikai támogatásban bízott a Kínával fennálló vitában. Trump azonban – aki áprilisra tervezett pekingi állami látogatása során átfogó kereskedelmi megállapodást kíván kötni Hszi Csin-ping kínai elnökkel – jelenlegi ciklusában jóval engedékenyebb hangnemet üt meg Pekinggel szemben, mint korábban.

