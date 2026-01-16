Komolyan aggódik Moszkva a káoszba süllyedt szövetséges láttán: "ez velünk is megtörténhet legközelebb"

Iránban hetek óta országos szintű tiltakozások zajlanak az iszlamista rezsim ellen – a perzsa állam pedig Oroszország szoros katonai és gazdasági szövetségese, ezért Moszkvában is szoros figyelemmel kísérik az eseményeket. Trump elnök katonai eszközökkel fenyegette meg Teheránt, ha elkezdenek tüntetőket kivégezni, ugyanakkor a zavargásoknak már több mint 2600 halálos áldozata van.
Zsdanov professzor arról beszélt: az iráni tüntetők főleg gazdasági okok miatt lázadoznak, az pedig, hogy Irán ilyen helyzetbe jutott, szerinte főleg a külföldi gazdasági szankcióknak köszönhető.
Az orosz szakértő megjegyzi:
a kialakult helyzet három fontos tanulságot is tartalmaz Oroszországnak.
Ezek szerinte a következők:
- Hiába erős geopolitikai szempontból egy ország, a gyengén teljesítő gazdasági mutatók komolyan alá tudják ásni a belső stabilitást.
- A nyugati szankciókat nem lehet egyedül azzal kijátszani, hogy kizárólag Kínával kereskedik valaki.
- Irán is megpróbált tárgyalni a Nyugattal, és háborút, gazdasági szankciókat és belső instabilitást kaptak.
Úgy látja, a teheráni vezetés stabilizálni tudja a mostani helyzetet, de ehhez átfogó gazdasági reformokra van szükség.
Zsdanov arra is kitér, hogy szerinte az amerikai fenyegetés ellenére kevés az esélye annak, hogy Iránt megtámadja, lerohanja az Egyesült Államok.
Úgy gondolja, jelenleg megvan az USA-nak a kellő képessége ahhoz, hogy rakétákat lőjön ki Iránra, drónokkal támadjanak, de nem tudnak Irán ellen inváziót indítani, az államhatalmat megdönteni, az országot megszállni, mert nincs elég katonájuk a régióban.
Arra is kitér, hogy szerinte a Pahlavi-dinasztia rendkívül népszerűtlen Iránban, aki ellen össze fognak fogni a rivális érdekek Teheránban.
A szakértő végül azzal zárja gondolatait, hogy szerinte már csak azért sem éri meg a katonai beavatkozás, mert Irán összeomlása a terrorizmus elszabadulásához vezetne, ahogy történt ez Irakban, Líbiában és Szíriában is. Emiatt lobbiznak most a térség olajmonarchiái is azért, hogy Trump ne támadja meg a perzsa országot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
