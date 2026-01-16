Szexképek terjedtek Musk platformján, a japánok kiakadtak

A japán Kabinetiroda arra kérte a közösségi oldalt, hogy erősítse meg biztonsági intézkedéseit, és korlátozza a Grok által generált, szexuális tartalmú képeket – jelentette be Onoda Kimi gazdasági biztonságért felelős miniszter. A tisztviselők írásbeli kérdéseket is benyújtottak arról, milyen lépéseket tesz az X a deepfake-ek és más olyan tartalmak megakadályozására, amelyek sértik a magánéletet, a szellemi tulajdont vagy a képmáshoz fűződő jogokat.
A Grok ebben a hónapban Malajziától Olaszországig váltott ki felháborodást, miután kiderült, mennyire egyszerűen lehet vele a fotókat szexuális jellegűvé alakítani vagy megalázó módon manipulálni.
Az xAI azóta bizonyos korlátozásokat vezetett be a képgenerálási funkciókra, és ezek használatát fizetős előfizetéshez kötötte.
Minden lehetőség terítéken van, beleértve a jogi lépéseket is, ha nem történik javulás
– mondta Onoda, aki egyben a mesterségesintelligencia-stratégiáért felelős miniszter is. "Ha más platformokon is hasonló problémák merülnek fel, ott is fellépünk."
A nyilatkozatok az X egyik legnagyobb tengerentúli piacáról érkeznek, miközben világszerte egyre több hatóság indít vizsgálatot. Kanada, Kalifornia, az Európai Unió és egyes tagállamai, köztük Franciaország azt vizsgálják, hogy a Grok által generált képek sértik-e az érintettek jogait. Malajzia, Indonézia és a Fülöp-szigetek pedig korlátozta a hozzáférést a szolgáltatáshoz. A héten az xAI bejelentette, hogy letiltja a valós személyekről készített, szexualizált képek generálását.
Onoda megjegyezte: "Továbbra is probléma, hogy az emberek még mindig tudnak ilyen képeket készíteni", utalva arra, hogy Japán további intézkedéseket várhat el. Ugyanakkor hozzátette, hogy a probléma nem magában a mesterséges intelligenciában rejlik, ezért a kormánynak különböző megközelítéseket kell megvizsgálnia. "Ha ott hever egy kés, főzésre használod, vagy arra, hogy megsebesíts valakit?" – tette fel a kérdést.
Japán egyensúlyoz a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozás szigorítása és aközött a cél között, hogy felzárkózzon az Egyesült Államokhoz és Kínához ezen, nemzetstratégiai szempontból kulcsfontosságú területen. A szeptemberben teljes mértékben hatályba lépett japán AI-törvény nem tartalmaz szankciókat: a kormányzati beavatkozás vizsgálatokra, illetve jogsértések esetén kiadott hivatalos iránymutatásokra korlátozódik.
A japán döntéshozók körében olyan ötletek merültek fel, mint a felhasználók oktatása, vagy annak előírása, hogy az AI-szolgáltatások jelöljék meg a manipulált képeket. A Kabinetiroda emellett az Igazságügyi Minisztériummal, az Országos Rendőrségi Ügynökséggel és a Kommunikációs Minisztériummal is egyeztet a lehetséges további intézkedésekről.
