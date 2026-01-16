  • Megjelenítés
Vörös kód a légtérben: rakétaveszély fenyegeti a turistagépeket
Vörös kód a légtérben: rakétaveszély fenyegeti a turistagépeket

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) pénteki figyelmeztetésében arra kérte az uniós légitársaságokat, hogy a fokozódó feszültségek miatt kerüljék el Irán légterét.

Az ügynökség a potenciális konfliktusövezetekről kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy a fegyverek és légvédelmi rendszerek széles körű jelenléte, lehetséges bevetésük, valamint az állami reakciók kiszámíthatatlansága

komoly kockázatot jelent a polgári járatokra minden repülési magasságban.

A figyelmeztetés szerint a fennálló feszültségek és egy esetleges amerikai katonai beavatkozás miatt az iráni légvédelem fokozott készültségben van, ami növeli a téves azonosítás veszélyét az ország légterében közlekedő polgári gépek számára.

Forrás: Reuters

