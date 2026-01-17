  • Megjelenítés
Cáfolják Trump súlyos állítását, amely miatt meg akarja szerezni Grönlandot
Globál

Cáfolják Trump súlyos állítását, amely miatt meg akarja szerezni Grönlandot

Portfolio
A dán Arktikus Együttes Parancsnokság vezetője szerint nincsenek orosz vagy kínai hajók Grönland közelében, szemben Donald Trump amerikai elnök korábbi állításaival.

A dán Arktikus Együttes Parancsnokság vezetője pénteken közölte, hogy nem észleltek kínai vagy orosz hajókat Grönland közelében, noha Donald Trump amerikai elnök többször is ennek ellenkezőjét állította.

Nem látunk orosz vagy kínai hajókat Grönland körül. Vannak kínai és orosz hajók a Jeges-tengeren, de Grönland közelében nincsenek

– nyilatkozta Sören Andersen vezérőrnagy a Reutersnek.

Trump szerint Grönland létfontosságú az Egyesült Államok biztonsága szempontjából, és nem zárta ki az erő alkalmazását sem a sziget megszerzése érdekében. Több európai ország ezen a héten kisebb katonai kontingenst küldött a térségbe Dánia kérésére.

A Nuukban állomásozó dán hadihajó fedélzetén nyilatkozó Andersen elmondta, hogy meghívta az Egyesült Államokat az idén esedékes grönlandi hadgyakorlatokra.

Ma találkoztunk számos NATO-partnerrel, köztük az amerikaiakkal, és meghívtuk őket a gyakorlatra

– mondta a tábornok, hozzátéve, hogy egyelőre nem tudja, elfogadják-e a meghívást.

A Nuukban székelő dán Arktikus Együttes Parancsnokság feladata a szuverenitás érvényesítése, a térség megfigyelése, a halászati ellenőrzés, valamint a kutató-mentő műveletek koordinálása Grönland és a Feröer-szigetek térségében. Ehhez járőrhajókat, repülőgépeket, helikoptereket és műholdas megfigyelőrendszereket vetnek be. A parancsnokság irányítja a Sirius kutyaszános járőrt is, amely a hosszú távú szárazföldi műveletekért felel.

Trump bírálataira válaszul – amelyek szerint Dánia túl keveset tesz Grönland védelméért –

Koppenhága tavaly 42 milliárd dán korona, azaz mintegy 6,5 milliárd dollár értékű arktikus védelmi csomagot jelentett be.

Donald Trump amerikai elnök pénteken azzal fenyegetőzött, hogy vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják az Egyesült Államok Grönland feletti ellenőrzésére vonatkozó terveit.

Vámokat vethetek ki olyan országokra, amelyek nem állnak mellénk a Grönland-ügyben, mivel nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra"

– fogalmazott Trump egy, az egészségügyi ellátással foglalkozó, a Fehér Házban tartott rendezvényen.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Juliette Pavy/Bloomberg via Getty Images

