Megszólalt az Európai Tanács elnöke Grönland biztonsági kockázatáról

António Costa szerint az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos biztonsági aggodalmait a NATO-n belül, szövetségesi keretek között kell rendezni.

António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken kijelentette, hogy ha az Egyesült Államok biztonsági kockázatot lát Grönland kapcsán, azt a NATO-n belül, szövetségesként kell kezelni.

Az Egyesült Államok biztonsági aggályait a megfelelő fórumon, vagyis a NATO keretein belül kell rendezni

– hangsúlyozta Costa egy Rio de Janeiróban tartott sajtótájékoztatón.

Az Európai Tanács elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével együtt Dél-Amerikában tartózkodik, hogy szombaton Paraguayban aláírják az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodást.

