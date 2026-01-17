Ukrajna olyan súlyos kihívással néz szembe, amire még nem volt példa - Háborús híreink szombaton

Kijev jelenleg csak a szükséges villamosenergia-mennyiség mintegy feléhez jut hozzá

– mondta Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester pénteken a Reutersnek. A 3,6 millió lakosú ukrán fővárosnak nagyjából 1700 megawatt teljesítményre lenne szüksége a közszolgáltatások folyamatos működtetéséhez.

Klicsko szerint a mostani energiaválság a legnagyobb kihívás, amellyel a város a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió óta szembesült.

Városunk történetében most először fordult elő, hogy ilyen kemény fagyok idején a legtöbb kerület fűtés nélkül maradt, miközben hatalmas áramhiánnyal küzdünk

– nyilatkozta a korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok a kijevi városháza épületében.

Egyes kijeviek naponta akár 18–20 órát is áram nélkül töltenek. Ukrajna a héten energiavészhelyzetet hirdetett, miután a háborús károk és egy újabb orosz támadássorozat miatt az energiahálózat az összeomlás szélére került. A helyzetet tovább súlyosbítja a dermesztő hideg: az éjszakai hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fokig süllyedt.

A nemzetközi partnerek áramfejlesztőket küldtek, a javítócsapatok pedig éjjel-nappal dolgoznak a fűtés helyreállításán. Egy múlt heti orosz csapás mintegy 6000 lakóépületben okozott fűtéskimaradást; közülük nagyjából százban még mindig nincs meleg.

A város körülbelül 1300 fűtött menedékhelyet nyitott meg. Emellett egyes kerületekben mini hőerőművek telepítésén dolgoznak az ellátás decentralizálása érdekében. A generátorokkal elsősorban a vízellátást, a kórházakat és az óvodákat igyekeznek működtetni, amihez naponta mintegy 300 tonna üzemanyagra van szükség.

Klicsko megismételte felhívását, hogy aki teheti, ideiglenesen hagyja el a várost, ezzel is csökkentve a nyomást az infrastruktúrán. Az iskolák meghosszabbították a téli szünetet, sok cég pedig átállt a távmunkára.

"Ez a tél nehéz lesz, de mindent megteszünk, ami lehetséges és ami most még lehetetlennek tűnik" – mondta a főpolgármester.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) pénteken bejelentette, hogy megállapodást ért el Oroszországgal és Ukrajnával a zaporizzsjai atomerőmű utolsó tartalék tápvezetékének javításához szükséges helyi tűzszünetről.

