Az asztalra csapott Európa vezető hatalma: "nem hagyjuk magunkat zsarolni!"

Németország és európai partnerei nem hagyják magukat zsarolni Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetései által – jelentette vasárnap Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár a Reuters tudósítása alapján.

Klingbeil nyilatkozata azután hangzott el, hogy az amerikai elnök büntetővámokat jelentett be, hogy nyomást gyakoroljon Európára a Grönland körüli vitában.

A berlini kormány szerint ez a lépés túlmutat a szokásos kereskedelmi vitákon, és politikai zsarolásnak tekinthető.

A német pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy Berlin továbbra is nyitott a párbeszédre Washingtonnal a közös megoldások érdekében. Hozzátette ugyanakkor, hogy ebben a kérdésben nem tudnak együtt haladni az amerikai vezetéssel, mert az uniós álláspont világos, és Németország ezt támogatja.

Egyértelmű üzenetet küldünk: nem hagyjuk magunkat zsarolni, és európai válasz fog érkezni

– szögezte le Klingbeil, aki szerint az Európai Uniónak egységesen kell fellépnie az amerikai vámfenyegetésekkel szemben.

Mint arról beszámoltunk, a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége (VDMA) az Európai Bizottsághoz fordult, hogy

a testület mérlegelje az EU kereskedelmi szankciós fegyverének, az úgynevezett "kényszerítésellenes eszköznek" az alkalmazását.

Emmanuel Macron francia elnök szintén a mind ez idáig soha sem használt eszköz bevetését sürgeti, amennyiben Donald Trump valóban bevezetné a Grönland megvásárlása miatt kilátásba helyezett vámokat - közölte vasárnap a francia elnök stábja.

Ma 17 órára rendkívül tanácskozást hívtak össze Brüsszelben az amerikai büntetővámokról.

