FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Elképesztő számok keringenek: 360 ezren megsérültek az iráni tüntetéseken?
Elképesztő számok keringenek: 360 ezren megsérültek az iráni tüntetéseken?

MTI
Több ezer halálos áldozata is lehet a december 28-án kirobbant tiltakozáshullámnak, egy iráni tisztségviselő szerint a halottak száma meghaladja az ötezret, a The Sunday Times című brit lap pedig egészségügyi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a halálos áldozatok száma akár 18 000 is lehet.

Az iráni illetékes megerősített adatokra hivatkozó beszámolójában említett ötezer áldozatból mintegy 500 a biztonsági erők tagja volt. A tisztségviselő mindemellett "terroristákat és fegyveres rendbontókat" vádolt azzal, hogy ártatlan irániakat gyilkoltak. Mint mondta, nem várható, hogy a halottak száma megugrana, hozzátéve, hogy "Izrael és külföldi fegyveres csoportok" támogatták és látták el felszereléssel a tüntetőket.

A tisztségviselő szerint a leghevesebb összecsapások a rendfenntartókkal az ország északnyugati, kurdok lakta térségeiben voltak, ahogy a korábbi tüntetési hullámok során is.

A The Sunday Times nyolc szemészeti klinikára és sürgősségi osztályokra hivatkozó, mintegy 18 ezer halottat említő beszámolójában

arról ír, hogy a halálos áldozatok mellett 330-360 ezer ember sérült meg.

Ugyanakkor az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet úgy tudja, hogy a halottak száma 3308, további 4382 esetet még vizsgálnak. A HRANA mindemellett több mint 24 ezer őrizetbe vett személyről is említést tesz.

Mindazonáltal ezeket az adatokat egyelőre nem lehet független forrásból ellenőrizni.

December végén Irán-szerte tüntetések törtek ki a mélyülő gazdasági válság és a szárnyaló infláció miatt, amelyek gyorsan kormányellenes megmozdulásokká váltak.

