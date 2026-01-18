Képek: megrohamozták a magyarok a befagyott Balatont – Figyelmeztet a rendőrség

A hatóságok értékelése alapján

a magyar tenger jege elérte azt a vastagságot, amely mellett biztonságosan lehet rajta tartózkodni, feltéve, hogy a jég nem olvad és nem mozog.

A rendőrség szabályai szerint kizárólag nappali órákban engedélyezett a korcsolyázás, alkonyat után, illetve rossz látási viszonyok között szigorúan tilos a jégre lépni.

A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A biztonságos sportolás érdekében azt javasolják, hogy

a korcsolyázók a partvonaltól számított 50-70 méteres sávon belül maradjanak, ahol sekélyebb a víz.

Külön felhívták a figyelmet arra, hogy kikötőkben, hajók veszteglőhelyein és a hajózási útvonalak mentén nemcsak tiltott, hanem bírsággal is büntethető a jégen tartózkodás.

Gépjárművel pedig egyáltalán nem szabad a befagyott felületre hajtani.

Emberek a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Bár jelenleg egyetlen hivatalosan kijelölt természetes jégpálya sem üzemel a tavon, az Időkép információi szerint több népszerű helyszínen így is sokan gyűltek össze korcsolyázni a hétvégén. Zamárdi, Balatonlelle Napfény strandjának környéke, Balatonszemes és Fonyód Panoráma strandja mellett Csopak, Balatonmáriafürdő és Siófok partszakaszain is sokan kihasználták, kihasználják a ritkán adódó lehetőséget.

A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Balatonföldváron, a Viharsarok Vitorlás Központ jelentése szerint különösen vastag jégréteg alakult ki, amely elvben teljes biztonságot nyújt a jégen tartózkodóknak. A lehullott hó azonban egyenetlenné tette a jég felületét, így ezen a szakaszon nehéz a korcsolyázás.

