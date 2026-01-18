Közösen küldtek kemény üzenetet Donald Trumpnak: veszélyes eszkaláció miatt kongatják a vészharangot

Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére vasárnap az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot, s amelyekkel szemben Donald Trump amerikai elnök februártól 10 százalékos vámot helyezett kilátásba.

Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország vasárnap közzétett közös állásfoglalása szerint a vámok bejelentése "aláássa a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes eszkalációhoz vezethet".

Továbbra is egységesen és összehangoltan fogunk reagálni. Elkötelezettek vagyunk szuverenitásunk megvédése mellett

- tették hozzá.

A nyilc ország leszögezte, hogy szolidárisak Dániával és Grönland népével.

A NATO tagjaként elkötelezettek vagyunk az Északi-sarkvidék biztonságának erősítése mellett, mert ez a közös transzatlanti érdek

- húzták alá.

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök vasárnap a kereskedelemi háború veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Úgy gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne csöppenjünk egy fékeveszett kereskedelmi háborúba. Nem hiszem, hogy bárki is jól járna ezzel

- mondta a kormányfő az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva.

Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter szerint

Németország és európai partnerei nem hagyják , hogy Donald Trump "zsarolja" őket.

Mint mondta, Németország mindig is kezet fog nyújtani az Egyesült Államoknak, hogy közös megoldásokat találjanak, de Berlin Grönland ügyében nem tart Washingtonnal. "Tehát a világos üzenet, hogy nem hagyjuk magunkat megzsarolni, és lesz európai válasz" - fűzte hozzá.

Mindemellett a német műveleti parancsnokság vasárnap közölte, hogy még a nap folyamán visszatér az a 15 német katona, akiket pénteken este küldtek Grönlandra, hogy felmérjék a viszonyokat hadgyakorlatok megtartásához. A tájékoztatás szerint az egység elvégezte feladatát, és felderítő missziója eredményeit a napokban kiértékelik.

