Már nem kell pótlóbuszozni azoknak, akik vonattal utaznának Szolnok és Szajol között

Véget ért a korlátozás Szolnok és Szajol között, ismét mindkét vágányon közlekednek a vonatok - közölte a Mávinform vasárnap honlapján.

A tájékoztatás szerint

helyreállították a korábban megsérült felsővezetéket,

13 óra 30 perctől már ismét mindkét vágányon, korlátozás nélkül közlekednek a vonatok Szolnok és Szajol között, és már nem kell pótlóbuszra átszállni.

A záhonyi és békéscsabai fővonalon fokozatosan, késő délutánra állhat helyre a távolsági vonatok menetrendszerű közlekedése, addig még késések és rövidebb útvonalon közlekedő járatok előfordulhatnak - közölte a Mávinform.

