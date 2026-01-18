  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Már nem kell pótlóbuszozni azoknak, akik vonattal utaznának Szolnok és Szajol között
Globál

Már nem kell pótlóbuszozni azoknak, akik vonattal utaznának Szolnok és Szajol között

MTI
Véget ért a korlátozás Szolnok és Szajol között, ismét mindkét vágányon közlekednek a vonatok - közölte a Mávinform vasárnap honlapján.

A tájékoztatás szerint

helyreállították a korábban megsérült felsővezetéket,

13 óra 30 perctől már ismét mindkét vágányon, korlátozás nélkül közlekednek a vonatok Szolnok és Szajol között, és már nem kell pótlóbuszra átszállni.

A záhonyi és békéscsabai fővonalon fokozatosan, késő délutánra állhat helyre a távolsági vonatok menetrendszerű közlekedése, addig még késések és rövidebb útvonalon közlekedő járatok előfordulhatnak - közölte a Mávinform.

Még több Globál

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Kapcsolódó cikkünk

A MÁV szerint egyre pontosabban járnak a vonatok

Felsővezeték-hiba miatt nagy késés várható a záhonyi vonalon

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility