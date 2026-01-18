Nekiment a cseh elnöknek a cseh külügyminiszter: "mint elefánt a porcelánboltban, úgy viselkedett"

Ajánlatát az államfő nem egyeztette a kormánnyal, s ezzel problémákat okozott - tette hozzá a miniszter.
"A koalíciós partnerek semmiről nem tudnak. Nem az ö feladata ilyeneket mondani, ígérni, javasolni vagy megbeszélni. Ez valóban nem az ő szerepe" - fejtette ki Macinka.
A külügyminiszter elmondta: tudomása van arról, hogy Ukrajna érdeklődik cseh repülőgépek iránt.
"Én senkinek semmit nem ígértem, mert tudom, hogy érzékeny dologról van szó a koalíciós partnerek körében. Erről először zárt ajtók mögött kell beszélni" - jegyezte meg a tárcavezető.
A hárompárti koalíció - az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok - ezzel hétfői ülésén fog foglalkozni.
Nem tudom, nem lenne-e jobb, ha az elnök inkább jelképes dolgokkal foglalkozna, mint a koszorúzások vagy állami kitüntetések átadása.
Ez azonban valóban nem az ő döntése, egyeztetnie kellene, meg kellene kérdeznie a kormányt. Nyilatkozni a médiának a kormánnyal való egyeztetés nélkül azonban valóban nagyon kontraprodukív" - fogalmazott Macinka.
Az államfő egyelőre nem reagált a külügyminiszter szavaira.
Tomio Okamura, a képviselőház, illetve az SPD elnöke a kereskedelmi hírtelevízió, a CNN Prima News vitaműsorában azt állította, hogy az államfő kijelentéseit az ukrán média változtatta meg, s onnan vette át azután a cseh sajtó. "Az államfő ezt nem mondta" - jelentette ki Tomio Okamura. "Ez benne van a hivatalos feljegyzésben, illetve a minisztertől kapott tájékoztatóban" - tette hozzá a parlamenti alsóház elnöke.
UPDATE: reagált az államfő
"A tapasztalt emberek, különösen diplomaták jellemzője, hogy mielőtt valamit megállapítanának, ellenőrzik a tényeket. Annál inkább, ha az államfőt próbálják mentorálni" – mondta a köztársasági elnök a prágai repülőtéren újságíróknak. Az ukránok már legalább fél éve érdeklődnek az L-159-es repülőgépek iránt, s a mostani tárgyalások az előzőekhez kapcsolódtak. Míg korábban kölcsönről vagy ajándékról volt szó, most Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "a gépek megvételéről beszélt", ami felgyorsíthatná a tárgyalásokat.
"Nyilvánvaló, hogy erről a kormánynak kell döntenie, de én ebben nemcsak az Ukrajnának nyújtott segítséget látom, hanem egy jó üzleti lehetőséget is Csehország számára" – fejtette ki Petr Pavel. Megjegyezte: ha a cseh repülőgépek beválnának a drónok elleni harcban, az kitűnő reklám lenne a gépeket gyártó Aero Vodochody cégnek is, és más országok is érdeklődhetnének irántuk. "Nem hiszem, hogy elleneznünk kellene, ha jó üzleti lehetőség nyílik Csehország számára valahol" – zárta nyilatkozatát a cseh államfő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt
A katonaság megtagadta, hogy titkos dollártartalékaival besegítsen, ami egy gazdasági puccskísérlet lehet.
Most már végre drága az OTP?
A kérdés, ami sokakat érdekel.
Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot
Az USA szerint nem fog elsülni a gazdasági csodafegyver.
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Komoly geopolitikai jelentőség.
Bemutatták az új KRESZ-t: rengeteg változásra kell készülni az utakon
Évtizedek óta nem történt ilyen.
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
A légvédelem egész éjjel dolgozott - Kifejezetten intenzív volt az orosz csapás.
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Fontos jelzést kapnak ezzel a befektetők az intézmény függetlenségéről.
Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál
Aggasztó képek jelentek meg a közösségi médiában.
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Hogyan érvényesítheted az elévülést? Elévülés A-Z-ig
Ebben az írásban megtalál minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.