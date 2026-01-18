Rendkívüli EU-csúcstalálkozó lesz Trump támadása miatt

  • Megjelenítés
Az európai vezetők a következő napokban személyes tanácskozást terveznek, hogy megvitassák, hogyan reagáljanak az Egyesült Államok elnökének azon lépésére, melynek keretében vámokat vetne ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják Grönland elfoglalására vonatkozó terveit.

Az Európai Unió 27 kormányának vezetői „a következő napokban” találkoznak, hogy megvitassák a választ Donald Trump amerikai elnök Grönland elfoglalására irányuló fenyegetéseire – jelentette be António Costa, az Európai Tanács elnöke vasárnap késő este a Politico beszámolója szerint.

Costa azután hívta össze az Európai Tanács rendkívüli ülését, hogy az EU-nagykövetek vasárnap Brüsszelben gyűltek össze, hogy megvitassák Trump szombati kijelentését, miszerint megvásárolja Grönlandot, és vámokkal sújtja azokat az uniós országokat, amelyek az útjában állnak. A hétvége Grönlandról volt hangos a nemzetközi sajtóban, Trump bejelentéséről és az arra adott európai válaszokról szóltak ezek a napok. Nagyon úgy tűnik, hogy az ügy már többről szól, mint a sziget.

Egy EU-tisztviselő és egy, a tervezéssel ismerős diplomata szerint a csúcstalálkozót

január 22-én, csütörtökön tartják.

A tisztviselő szerint a vezetők találkozója „fizikai” lesz – a vezetőknek személyesen kell részt venniük –, nem pedig virtuális konferenciahívás formájában.

Címlapkép: António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtóértekezletre érkezik az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én. Forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

