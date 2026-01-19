Csapásra készül Oroszország, Putyin lehet a világ leboldogabb embere - Háborús híreink vasárnap

Portfolio 2026. január 19. 06:13

Az ukrán katonai hírszerzés szerint Oroszország az ukrán atomerőművekhez kapcsolódó alállomásokat készül támadni, hogy teljesen elvágja az országot az áram- és hőellátástól, miközben Kijevet tömeges áram- és fűtéskimaradások sújtják. Eközben viszont Grönland körül is forr a levegő, a spanyol miniszterelnök szerint Donald Trump húzásai a NATO széteséséhez vezethetnek, amely ha megtörténne, akkor Vlagyimir Putyin orosz elnök lenne a világ legboldogabb embere szerinte. Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb hírekkel!