Csapásra készül Oroszország, Putyin lehet a világ leboldogabb embere - Háborús híreink vasárnap

Harminc kilométerre lehet az orosz hadsereg Szlovjanszktól
Harminc kilométerre megközelítették az orosz fegyveres erők Szlovjanszk várost – közölte vasárnap Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Max orosz üzenetküldő szolgáltatáson.
Kimondták a háborúról, amit egyikünk se akart hallani - Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra
Mārtiņš Kazāks, a lett jegybank elnöke szerint Európa már most háborúban áll Oroszországgal, ezért a döntéshozóknak fel kell hagyniuk a naivitással, és fel kell készíteniük a pénzügyi rendszert a további eszkalációra - tudósított a Financial Times.
Úgy nyert Oroszország 130 milliárd dollárt az aranytartalékán, hogy az egy unciával sem lett nagyobb
Az orosz aranytartalék értéke a nemesfém drágulása miatt egy év alatt rekord nagyságban, 130 milliárd dollárral (43 ezer milliárd forint) nőtt – jelentette a RIA Novosztyi hírügynökség az orosz központi bank adataira hivatkozva.
Nekiment a cseh elnöknek a cseh külügyminiszter: "mint elefánt a porcelánboltban, úgy viselkedett"
Mint elefánt a porcelánboltban, úgy viselkedett az elmúlt héten Petr Pavel cseh államfő, amikor ukrajnai látogatásakor néhány kisebb repülőgépet, veszélyt jelző eszközöket, valamint villanyáramfejlesztőket ajánlott fel az orosz agresszió ellen védekező ukránoknak - jelentette ki Petr Macinka cseh külügyminiszter vasárnap a közszolgálati hírtelevíziónak (CT24) nyilatkozva.
Tűzszünetet kötött Oroszország és Ukrajna, villanyszerelőknek adták át a terepet
Megkezdődtek a javítási munkák az orosz megszállás alatt álló Zaporizzsjai atomerőmű tartalék áramvezetékén – közölte vasárnap a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A beavatkozást egy, a szervezet közvetítésével létrejött helyi tűzszünet teszi lehetővé - közölte a Kyiv Independent.
Oroszország lélegeztetőgépre került, Kína kezében van Putyin sorsa
Az orosz-ukrán háború kitörése óta sokan úgy gondolják, hogy Kína és Oroszország korlátlan partnersége egy új, megbonthatatlan szövetséget hozott létre. Az adatok és a gazdasági kapcsolatok mélyebb vizsgálata azonban egészen más képet fest: olyat, amelyben a kölcsönösség helyét az egyoldalú alkalmazkodás veszi át, természetesen Moszkva kárára.
Orosz jelentés
Az orosz légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán 63 ukrán drónt semmisítettek meg – jelentette a moszkvai védelmi minisztérium.
A legtöbbet, 23-at a Belgorodi terület felett hatástalanították.
(TASZSZ)
Dolgozott az ukrán légvédelem
Az ukrán légvédelem közölte: az éjszaka folyamán indított 201 orosz drón közül 167-et lőttek le.
30 drónbecsapódást rögzítettek 15 helyszínen, míg további két helyen lezuhanó roncsokat észleltek.
(Kyiv Independent)
Jelentettek az ukrán régiók
Az ukrán regionális hatóságok ma reggeli beszámolója szerint az elmúlt 24 órában legalább öt civil halt meg orosz támadásokban, és legalább harminc ember megsebesült. Az orosz haderő ismét az ukrán energetikai infrastruktúrát vette célba a fagyos tél közepette.
A zord időjárás miatt a hét elején szükségállapot hirdetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
(Kyiv Independent)
Orbán Viktor levelet kapott Trumptól!
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy Donald Trump felkérte arra, hogy Magyarország csatlakozzon a gázai Béketanács munkájához, alapítóként.
Ha ez megtörténik, Putyin lesz a világ legboldogabb embere
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint Grönland esetleges amerikai megszállása a NATO összeomlásához vezetne, és Vlagyimir Putyin malmára hajtaná a vizet.
Katonákat vethet be Trump Minnesotában
A Pentagon mintegy 1500 aktív szolgálatot teljesítő amerikai katona felkészítését rendelte el egy esetleges minnesotai bevetésre, válaszul a kormány deportálási programja ellen szervezett tömegtüntetésekre.
ORFK: több mint négyezren érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 4157-en léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt
A katonaság megtagadta, hogy titkos dollártartalékaival besegítsen, ami egy gazdasági puccskísérlet lehet.
Most már végre drága az OTP?
A kérdés, ami sokakat érdekel.
Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot
Az USA szerint nem fog elsülni a gazdasági csodafegyver.
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Komoly geopolitikai jelentőség.
Bemutatták az új KRESZ-t: rengeteg változásra kell készülni az utakon
Évtizedek óta nem történt ilyen.
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
A légvédelem egész éjjel dolgozott - Kifejezetten intenzív volt az orosz csapás.
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Fontos jelzést kapnak ezzel a befektetők az intézmény függetlenségéről.
Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál
Aggasztó képek jelentek meg a közösségi médiában.
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.