Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Csapásra készül Oroszország, Putyin lehet a világ leboldogabb embere - Háborús híreink vasárnap
Globál

Csapásra készül Oroszország, Putyin lehet a világ leboldogabb embere - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés szerint Oroszország az ukrán atomerőművekhez kapcsolódó alállomásokat készül támadni, hogy teljesen elvágja az országot az áram- és hőellátástól, miközben Kijevet tömeges áram- és fűtéskimaradások sújtják. Eközben viszont Grönland körül is forr a levegő, a spanyol miniszterelnök szerint Donald Trump húzásai a NATO széteséséhez vezethetnek, amely ha megtörténne, akkor Vlagyimir Putyin orosz elnök lenne a világ legboldogabb embere szerinte. Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb hírekkel!
Hétfői tudósításunk

Harminc kilométerre lehet az orosz hadsereg Szlovjanszktól

Harminc kilométerre megközelítették az orosz fegyveres erők Szlovjanszk várost – közölte vasárnap Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Max orosz üzenetküldő szolgáltatáson.

Kimondták a háborúról, amit egyikünk se akart hallani - Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra

Mārtiņš Kazāks, a lett jegybank elnöke szerint Európa már most háborúban áll Oroszországgal, ezért a döntéshozóknak fel kell hagyniuk a naivitással, és fel kell készíteniük a pénzügyi rendszert a további eszkalációra - tudósított a Financial Times.

Úgy nyert Oroszország 130 milliárd dollárt az aranytartalékán, hogy az egy unciával sem lett nagyobb

Az orosz aranytartalék értéke a nemesfém drágulása miatt egy év alatt rekord nagyságban, 130 milliárd dollárral (43 ezer milliárd forint) nőtt – jelentette a RIA Novosztyi hírügynökség az orosz központi bank adataira hivatkozva.

Nekiment a cseh elnöknek a cseh külügyminiszter: "mint elefánt a porcelánboltban, úgy viselkedett"

Mint elefánt a porcelánboltban, úgy viselkedett az elmúlt héten Petr Pavel cseh államfő, amikor ukrajnai látogatásakor néhány kisebb repülőgépet, veszélyt jelző eszközöket, valamint villanyáramfejlesztőket ajánlott fel az orosz agresszió ellen védekező ukránoknak - jelentette ki Petr Macinka cseh külügyminiszter vasárnap a közszolgálati hírtelevíziónak (CT24) nyilatkozva.

Tűzszünetet kötött Oroszország és Ukrajna, villanyszerelőknek adták át a terepet

Megkezdődtek a javítási munkák az orosz megszállás alatt álló Zaporizzsjai atomerőmű tartalék áramvezetékén – közölte vasárnap a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A beavatkozást egy, a szervezet közvetítésével létrejött helyi tűzszünet teszi lehetővé - közölte a Kyiv Independent.

Oroszország lélegeztetőgépre került, Kína kezében van Putyin sorsa

Az orosz-ukrán háború kitörése óta sokan úgy gondolják, hogy Kína és Oroszország korlátlan partnersége egy új, megbonthatatlan szövetséget hozott létre. Az adatok és a gazdasági kapcsolatok mélyebb vizsgálata azonban egészen más képet fest: olyat, amelyben a kölcsönösség helyét az egyoldalú alkalmazkodás veszi át, természetesen Moszkva kárára.

Orosz jelentés

Az orosz légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán 63 ukrán drónt semmisítettek meg – jelentette a moszkvai védelmi minisztérium.

A legtöbbet, 23-at a Belgorodi terület felett hatástalanították.

(TASZSZ)

Dolgozott az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem közölte: az éjszaka folyamán indított 201 orosz drón közül 167-et lőttek le.

30 drónbecsapódást rögzítettek 15 helyszínen, míg további két helyen lezuhanó roncsokat észleltek.

(Kyiv Independent)

Jelentettek az ukrán régiók

Az ukrán regionális hatóságok ma reggeli beszámolója szerint az elmúlt 24 órában legalább öt civil halt meg orosz támadásokban, és legalább harminc ember megsebesült. Az orosz haderő ismét az ukrán energetikai infrastruktúrát vette célba a fagyos tél közepette.

A zord időjárás miatt a hét elején szükségállapot hirdetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

(Kyiv Independent)

Orbán Viktor levelet kapott Trumptól!

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy Donald Trump felkérte arra, hogy Magyarország csatlakozzon a gázai Béketanács munkájához, alapítóként.

Ha ez megtörténik, Putyin lesz a világ legboldogabb embere

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint Grönland esetleges amerikai megszállása a NATO összeomlásához vezetne, és Vlagyimir Putyin malmára hajtaná a vizet.

Katonákat vethet be Trump Minnesotában

A Pentagon mintegy 1500 aktív szolgálatot teljesítő amerikai katona felkészítését rendelte el egy esetleges minnesotai bevetésre, válaszul a kormány deportálási programja ellen szervezett tömegtüntetésekre.

ORFK: több mint négyezren érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 4157-en léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

