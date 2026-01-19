Kitálaltak az ukránok: az új orosz taktika megroppantja az erődvárosok védelmét - Végveszélybe került a Donbasz?

A lap arról ír: Pokrovszk és Mirnohrad, két fontos, jól védett donyecki város szinte teljesen orosz kézre kerültek, ennek a fő oka az, hogy megszerzésükhöz az orosz haderő újfajta taktikát használt.

Az orosz katonák agresszív páncélosrohamok helyett inkább kisebb gyalogsági rajokban szivárognak át a város ukrán védelmén, majd a belső területeken próbálnak zavart kelteni rajtaütésekkel, fontos célpontok megsemmisítésével.

Az EP azt írja: kisebb orosz behatolás történt Kosztyantynivka Beresztovji negyedében – a helyi védők néhány orosz gyalogosraj behatolását jelentették. Egyelőre nem világos, sikerült-e őket kitolni a városból.

A kisebb lövészrajok mozgatása ilyen módon megnehezíti a drónerők tevékenységét, destabilizálja a védelmet, megosztja a védők figyelmét és lehetőséget ad nagyobb orosz rohamcsapatoknak, hogy megközelítsék a várost.

A lap végkonklúziója az, hogy a jelenlegi gyalogsági létszámprobléma miatt kérdéses, hogy meg tudja-e tartani a 2026-os évben Kosztyantynivkát az ukrán hadsereg.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images