Nagyon fontos telefefonbeszélgetése volt Trumpnak
Nagyon fontos telefefonbeszélgetése volt Trumpnak

Portfolio
Ahmed el-Sará szíriai elnök és Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon egyeztetett a szíriai helyzetről – közölte a szíriai elnöki hivatal.

A felek hangsúlyozták

a kurd lakosság jogainak védelmét a szíriai államon belül, és megállapodtak az Iszlám Állam elleni közös fellépés folytatásáról.

A beszélgetést megelőző napon a szíriai kormány átfogó integrációs megállapodást kötött a kurd irányítású Szíriai Demokratikus Erőkkel.

A két fél közötti feszültség azonban továbbra sem oldódott fel teljesen.

