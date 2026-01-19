  • Megjelenítés
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül

Donald Trump amerikai elnök Oroszország katonai és gazdasági mozgásterét akarja korlátozni Grönland megkaparintásával, egyfajta csapdát állít Moszkvának – írja az MK.ru elemzésében.

A lap rámutat: a hidegháború során Grönland a NATO Szovjetunió elleni első északi védelmi vonala volt, ha háború robbant volna ki a keleti és nyugati védelmi szövetség közt, a szovjet tengeralattjáróknak át kellett volna hatolnia a Grönland-Izland-Egyesült Királyság védelmi vonalon, ha stratégiai fegyverekkel akarják támadni az Egyesült Államokat. A hidegháború után a védelmi rendszer leépült.

Az orosz lap szerint Trump azért akarja megkaparintani Grönlandot, hogy a hidegháborús védelmi rendszerhez hasonlót hozzon létre, ezúttal Oroszországgal szemben.

Úgy látják, modern eszközökkel, például drónokkal, víz alatti megfigyelőrendszerekkel lényegesen hatékonyabban ellenőrizni lehetne a régiót, mint a hidegháború alatt, az orosz Északi Flotta lényegében beszorulna a Barents-tengerre. Ráadásul Grönlandra települnének az Aranykupola rendszer egyes elemei is, amely akár orosz stratégiai fegyverek közvetlen támadását is el tudná hárítani.

A stratégiai rakétahordozó eszközök lényegében elvesztik a szabad manőverezési képességüket. Ez Oroszország nukleáris elrettentő erőinek komoly csapás”

– állapítja meg az MK.ru.

Az orosz lap ezután arról értekezik, hogy az Egyesült Államok megteheti, hogy hiperszonikus rakétákat, cirkálórakétákat, különleges műveleti erőket telepít Grönlandra, innentől fogva már nemcsak védelmi rendszerek lesznek a térségben, de ez már közvetlen fenyegetést jelent majd Oroszországra nézve.

Katonai szempontok mellett az MK.ru gazdasági érdekeket is felsorol, melyek szerintük károsak Oroszország terveire nézve. Megjegyzik: Oroszország jelentősen növelni akarja a kereskedelmi forgalmat az északi útvonalakon, az Egyesült Államok ezt pedig jogi és katonai eszközökkel is korlátozni, blokkolni tudja. Emellett olajhoz, ritkaföldfémekhez tudnak jutni az amerikaiak Grönlandról, amivel az orosz-kínai együttműködés nyereségességét is rontják hosszabb távon.

Végül felsorolnak négy lehetséges forgatókönyvet arról, szerintük mit szeretne az Egyesült Államok Grönlandon: az egyik a katonai védelmi és támadó képesség növelése, a második kereskedelmi nyomásgyakorlás, a harmadik geopolitikai elszigetelés, a negyedik pedig háborúra való felkészülés. Az oroszok szerint teljesen mindegy, melyik mennyire igaz (szerintük egy szinten mindegyik),

a cél egyértelműen az, hogy az USA Oroszországot gyengítse és hátráltassa Grönland megszerzésével.

