Trump beavatkozása nélkül is káoszba süllyed egy latin-amerikai állam: felfüggesztették az alkotmányos jogokat, bárkit letartóztathatnak

MTI
Guatemala elnöke vasárnap - helyi idő szerint - rendkívüli állapotot hirdetett az országban, hogy megnövelje a hatóságok hatáskörét a bandákkal szemben, amelyek az elmúlt napokban nyolc rendőrt megöltek és több börtönt is elfoglaltak az országban.

A támadások, lázadások és túszejtések három börtönben történtek, válaszul a hatóságok döntésére, hogy a bűnszervezetek vezetőit egy szigorúan őrzött börtönbe szállítják át, és arra, hogy a hatóságok nem voltak hajlandók visszavonni ezt a döntést.

"Úgy döntöttem, hogy a guatemalaiak védelmének és biztonságának szavatolása érdekében 30 napos rendkívüli állapotot hirdetek az egész országban, amely ma (vasárnap) lép hatályba" - jelentette be Bernardo Arevalo államfő.

Ez az intézkedés felfüggeszt bizonyos alkotmányos garanciákat, mint például a gyülekezési és tüntetési jogot, és lehetővé teszi a bírói utasítás nélküli letartóztatásokat és kihallgatásokat.

Az intézkedést most a parlamentnek kell ellenjegyeznie, ahol az ellenzék rendelkezik többséggel.

Az államfő azt is bejelentette, hogy a rendőrség átvette az irányítást a három börtön felett, ahol a bandatagok szombat óta 46 embert tartottak túszul.

"A három börtönben, ahol a bűnözők lázadtak, helyreállt az állam teljes ellenőrzése", és most "térdre kényszerültek egy erős állam előtt, amely tiszteletben tartja és betartatja a törvényt" - jelentette ki Arevalo.

A Barrio 18 és a Mara Salvatrucha bandák, amelyeket az Egyesült Államok és Guatemala terroristának minősít, guatemalai területek ellenőrzéséért versengenek, ahol kereskedőket, fuvarozókat és egyszerű polgárokat zsarolnak. Akik nem hajlandók fizetni, azokat meggyilkolják. Gyilkossággal, zsarolással és kábítószer-kereskedelemmel vádolják őket.

Szombat reggel óta a bandák tagjai 45 őrt és egy pszichiátert ejtettek túszul az ország három börtönében, hogy kikényszerítsék a vezetők átszállítását a kevésbé szigorú börtönökbe.

Címlapkép forrása: Jesus Alfonso/picture alliance via Getty Images. A címlapkép illusztráció, 2017-ben készült.

