Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál

Pénteken az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) óvatosságra intette az amerikai repülőgép-üzemeltetőket a keleti Csendes-óceán térségében, Mexikó, Közép-Amerika és Dél-Amerika egyes részei közelében,
"katonai tevékenységekre" hivatkozva.
Emiatt a mexikói lakosság körében kisebb pánik volt tapasztalható: közösségi médiában megjelent posztok alapján sokan attól kezdtek el tartani, hogy az USA katonai támadást indít a Mexikóban működő drogkartellek ellen.
DEVELOPING: The FAA is warning U.S. airlines that https://t.co/s5zwirgvMW— Pete Muntean (@petemuntean) January 16, 2026
Claudia Sheinbaum mexikói elnök nyilvánosan nyugtatta meg a közvéleményt: nem lesz amerikai katonai intervenció. Azt közölte a lakossággal, hogy kormánya néhány órát várt, amíg az Egyesült Államok írásban biztosította őket arról, hogy az említett katonai műveleteket Mexikó területét nem érintik majd. Az amerikai kormány pontos koordinátákat adott meg a hadműveletek helyszínéről, a mexikói hatóságok pedig közleményben jelezték, hogy
a figyelmeztetésnek nincs közvetlen hatása Mexikóra.
Nem sokkal ezután a közösségi médiában képek jelentek meg egy amerikai katonai szállítógépről, amely a Toluca repülőterén parkolt, mintegy 63 kilométerre nyugatra Mexikóvárostól.
OTRO “VISITANTE INESPERADO”: UN C-130J DE EE.UU. ATERRIZA EN TOLUCA Y BAJA MISILES️Un avión militar estadounidense Lockheed C-130J Super Hercules aterrizó en el Aeropuerto de Toluca sin explicación oficial. El régimen mexicano: silencio absoluto. La gente:… pic.twitter.com/4zGMQSeDK4 https://t.co/4zGMQSeDK4— Anonymous Hispano (@anonopshispano) January 18, 2026
Clemente Castañeda, az ellenzéki Állampolgári Mozgalom párt szenátora az X platformon magyarázatot követelt a kormánytól, mivel a szenátusnak kell jóváhagynia a mexikói csapatok külföldre küldését, illetve külföldi csapatok beengedését az országba.
Sheinbaum az esetet "logisztikai" műveletnek minősítette, amely szerinte nem igényelt szenátusi jóváhagyást.
Az amerikai gép leszállt, köztisztviselők felszálltak rá, és kiképzésre utaztak az Egyesült Államokba. Ki engedélyezte ezt? A védelmi miniszter"
– mondta az elnök. Biztonsági kabinetje vasárnap este az X-en közölte, hogy az ilyen kiképzési műveletek "a megállapított protokolloknak és a kétoldalú együttműködési megállapodásoknak megfelelően zajlanak".
Mexikóban a Venezuela elleni amerikai katonai művelet óta komolyan fél a lakosság egy széles körű amerikai katonai beavatkozástól: Trump többször is utalt erre, illetve arról beszélt, hogy a Mexikóban működő drogkartellek súlyos problémákat okoznak az Egyesült Államoknak. Sheinbaum közölte: folyamatosan egyeztet Amerikával a kérdés illetően, pénteken újabb megbeszélést tartanak majd.
Címlapkép forrása: Mario Tama/Getty Images
