Az amerikai elnök új klubja: aki nemet mond, annak vámháború jár - Inkább a hatalmasok játszóterének tűnik a Béketanács
Az amerikai elnök új klubja: aki nemet mond, annak vámháború jár - Inkább a hatalmasok játszóterének tűnik a Béketanács

Kína is meghívást kapott Donald Trumptól az amerikai elnök által javasolt gázai Béketanácsba - közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője kedden a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. Arról, hogy Peking elfogadja-e a meghívást, Kuo nem közölt részleteket.

Az örmény kormányfő és a marokkói király is meghívást kapott a Béketanácshoz történő csatlakozáshoz, amelyet mindkét vezető elfogadott.

Az örmény miniszterelnök meghívásáról sajtótitkára, Nazeli Bagdaszárján számolt be, hozzátéve, hogy Nikol Pasinján hivatalos felkérést kapott az amerikai elnöktől, hogy csatlakozzon a Béketanácsához annak egyik alapító tagjaként.

Pasinján kormányfő örömmel és felelősségteljesen elfogadta ezt a javaslatot, megerősítve Örményország elkötelezettségét a béke előmozdítására - írta Bagdaszárján a Facebookon.

VI. Mohammed marokkói király is elfogadta az amerikai elnök meghívását, hogy alapító tagként csatlakozzon a Béketanácsához

- jelentette be hétfő este a marokkói diplomácia.

"Donald Trump elnök elkötelezettségét és elképzeléseit a béke előmozdításáért üdvözölve" a uralkodó kedvezően reagált a meghívásra. Ennek keretében a Marokkói Királyság ratifikálja a tanács alapító okiratát" - közölte a külügyminisztérium a hivatalos MAP hírügynökség által ismertetett közleményében.

A Trump neve által fémjelzett béketanács hivatalosan azért lett létrehozva, hogy a gázai övezet politikai átmenetét felügyelje, de a szervezetet már most számos kritika érte amiatt, hogy amolyan "Donald Trump és Barátai Klub" módjára kapnak meghívást az állam- és kormányfők, a tagságot meghívás nélkül egy milliárd dollárért is ki lehet váltani, a szervezet örökös elnöke maga Trump lesz, a belépést elutasító Emmanuel Macron francia elnököt pedig borokra kivetett vámmal fenyegette meg Washington.

