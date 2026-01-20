  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Ma hajnalban átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: Kijev, Odessza, Szumi, Csuhiv térségéből jelentettek robbanásokat. Csuhiv városában az áram teljesen elment, a hatóságok dolgoznak a helyreállításon. Kosztyantynivkába beszivárogtak az orosz katonák, a délkeleti városnegyedben folyamatosan a harcok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Zelenszkij: életet mentettek a légvédelmi rakéták

Az éjjeli orosz támadás kifejezetten súlyos volt Ukrajna ellen, de a napokban érkezett légvédelmi rakéták életeket mentettek - erről írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegramon.

(UNN)

330 ezer háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában

A ma hajnali orosz csapások után Ukrajna számos nagyvárosa áramszolgáltatás nélkül maradt, köztük Kijev, ahol 162 ezer otthonban nincs jelenleg elektromosság.

Az ukrán áramszolgáltató dolgozik az ellátás helyreállításán.

(UNN)

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Megérkezett az ukrán légvédelem reggeli jelentése az országot ért éjjeli orosz támadásról: kifejezetten intenzív csapás történt, az orosz erők egyebek mellett egy Cirkon típusú hiperszonikus rakétát is használtak.

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
Rivnyében sincs áram

A település Ukrajna nyugati részében található, Oroszország támadásai miatt 10 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.

(UNN)

Oroszországot lőtte az ukrán hadsereg

Krasznodárban és Belgorodban is támadtak olajipari létesítményeket az ukrán erők, emellett csapás ért egy raktárat Luhanszk megyében is, Ukrajna megszállt részén - közölte mindezt az ukrán katonai vezérkar.

(UNN)

Halálos áldozata van az orosz támadásnak

Kijevben egy ember biztosan meghalt a hajnali orosz csapások következtében, de az áldozatok száma növekedhet, ahogy az okozott károk felmérése folyik.

(Ukrinform)

Súlyos csapás érte Kijevet

Súlyos csapás érte Ukrajna fővárosát: 5635 magasház maradt fűtés nélkül az extrém hidegben.

Emellett a város nyugati része továbbra is ivóvíz-ellátás nélkül van - közölte mindezt Vitalij Klicskó, a főváros polgármestere.

(Ukrinform)

Elismerte Donald Trump: meghívta Vlagyimir Putyint a béketanácsba

Hivatalosan is elismerte Donald Trump amerikai elnök, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz vezetőt a gázai tűzszünetet, békekötést felügyelő béketanácsba.

Elismerte Donald Trump: meghívta Vlagyimir Putyint a béketanácsba
Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images

