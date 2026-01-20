Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Zelenszkij: életet mentettek a légvédelmi rakéták
Az éjjeli orosz támadás kifejezetten súlyos volt Ukrajna ellen, de a napokban érkezett légvédelmi rakéták életeket mentettek - erről írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegramon.
(UNN)
330 ezer háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában
A ma hajnali orosz csapások után Ukrajna számos nagyvárosa áramszolgáltatás nélkül maradt, köztük Kijev, ahol 162 ezer otthonban nincs jelenleg elektromosság.
Az ukrán áramszolgáltató dolgozik az ellátás helyreállításán.
(UNN)
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
Megérkezett az ukrán légvédelem reggeli jelentése az országot ért éjjeli orosz támadásról: kifejezetten intenzív csapás történt, az orosz erők egyebek mellett egy Cirkon típusú hiperszonikus rakétát is használtak.
Rivnyében sincs áram
A település Ukrajna nyugati részében található, Oroszország támadásai miatt 10 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.
(UNN)
Oroszországot lőtte az ukrán hadsereg
Krasznodárban és Belgorodban is támadtak olajipari létesítményeket az ukrán erők, emellett csapás ért egy raktárat Luhanszk megyében is, Ukrajna megszállt részén - közölte mindezt az ukrán katonai vezérkar.
(UNN)
Halálos áldozata van az orosz támadásnak
Kijevben egy ember biztosan meghalt a hajnali orosz csapások következtében, de az áldozatok száma növekedhet, ahogy az okozott károk felmérése folyik.
(Ukrinform)
Súlyos csapás érte Kijevet
Súlyos csapás érte Ukrajna fővárosát: 5635 magasház maradt fűtés nélkül az extrém hidegben.
Emellett a város nyugati része továbbra is ivóvíz-ellátás nélkül van - közölte mindezt Vitalij Klicskó, a főváros polgármestere.
(Ukrinform)
Elismerte Donald Trump: meghívta Vlagyimir Putyint a béketanácsba
Hivatalosan is elismerte Donald Trump amerikai elnök, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz vezetőt a gázai tűzszünetet, békekötést felügyelő béketanácsba.
Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
