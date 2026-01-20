Egy nem várt esemény miatt vészhelyzeti üzemmódba kapcsolták a csernobili atomerőművet

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) keddi jelentése szerint az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó rakéta- és dróntámadások súlyosan megrongálták azokat az elektromos alállomásokat, amelyek kulcsfontosságúak a nukleáris létesítmények biztonságos működéséhez. Ennek következtében a csernobili telephely kapcsolata megszakadt az országos villamosenergia-hálózattal.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Főigazgatója megerősítette, hogy a külső áramellátás kiesése miatt

az erőműnek vészhelyzeti dízelgenerátorokra kellett átállnia, hogy biztosítsa a kritikus rendszerek működését.

Bár a csernobili atomerőmű reaktorai már évek óta nem termelnek áramot, a létesítmény biztonságos fenntartásához elengedhetetlen a folyamatos energiaellátás. A pihentetőmedencékben tárolt, elhasznált nukleáris fűtőelemek folyamatos hűtést és monitorozást igényelnek. Áramellátás nélkül a hűtőrendszerek leállhatnak, ami kockázatos helyzetet teremthet. A dízelgenerátorok ugyan képesek ideiglenesen pótolni a kiesést, de ez csak átmeneti, vészhelyzeti megoldásnak tekinthető

Az ukrán energiaügyi minisztérium későbbi tájékoztatása szerint a szakembereknek sikerült elhárítaniuk a közvetlen veszélyt, és a nap folyamán helyreállították az erőmű külső áramellátását. A hivatalos jelentések szerint a sugárzási szint a telephelyen és környékén mindvégig a normál tartományban maradt, a lakosság nem volt veszélyben.

Rafael Grossi az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet az ukrajnai nukleáris biztonság törékenységére. A háború 2022-es kezdete óta a csernobili és a zaporizzsjai atomerőmű is többször kényszerült már vészüzemmódba a harci cselekmények okozta hálózati instabilitás miatt. A NAÜ főigazgatója hangsúlyozta: az energetikai hálózat elleni támadások közvetlen kockázatot jelentenek minden nukleáris létesítményre, függetlenül attól, hogy azok aktívan termelnek-e vagy sem.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images