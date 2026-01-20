  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Elismerte Donald Trump: meghívta Vlagyimir Putyint a béketanácsba
Elismerte Donald Trump: meghívta Vlagyimir Putyint a béketanácsba

Portfolio
Hivatalosan is elismerte Donald Trump amerikai elnök, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz vezetőt a gázai tűzszünetet, békekötést felügyelő béketanácsba.

A meghívóról először a Kreml számolt be, tegnap éjjel

az Air Force One fedélzetén Donald Trump elnök is megerősítette ennek tényét.

Az orosz elnök még nem fogadta el Trump felkérését.

A gázai „béketanács” egy amerikai irányítású nemzetközi testület lesz, feladata a tűzszünet betartatása, béke visszaállítása a gázai övezetben.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

