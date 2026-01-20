Hatalmas a titkolózás: nagy dobásra készül az OpenAI

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A Sam Altman vezérigazgató által irányított OpenAI tavaly májusban vásárolta meg Jony Ive, az Apple egykori dizájnigazgatójának cégét. Azóta Altman rendszeresen utalgat egy készülő eszközre, de konkrét részleteket továbbra sem árul el. Az akkori bejelentéskor Ive csapata is 2026-os bemutatkozást ígért.

Korábbi beszámolók szerint az OpenAI kis méretű, képernyő nélküli prototípusokon dolgozik, amelyek akár viselhetők is lehetnek.

Altman korábban úgy fogalmazott, hogy az eszköz "békésebb" lesz egy okostelefonnál, és a felhasználók meg fognak lepődni az egyszerűségén. Lehane most sem árult el részleteket arról, hogy kitűzőről, fülhallgatóról vagy valami egészen másról van-e szó.

Az MI-eszközök piaca élénkülni látszik. A Qualcomm vezérigazgatója, Cristiano Amon szerint már idén vagy legkésőbb jövőre évente akár százmillió darab, mesterségesintelligencia-képes szemüveg kerülhet a boltokba. Úgy véli, az ilyen eszközök sokféle formában megjelenhetnek – például fülhallgatóként vagy ékszerként –, de várhatóan az okosszemüvegek válnak a legkelendőbbé.

Arra a kérdésre, hogy az OpenAI eszközében Qualcomm-chip dolgozik-e majd, Amon óvatosan válaszolt. Csak annyit mondott, hogy együttműködnek a céggel, a konkrétumokat azonban az OpenAI fogja ismertetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images