  • Megjelenítés
Készüljön fel a lakosság: háborús erőfeszítésre szólítottak fel Magyarország szomszédságában
Globál

Készüljön fel a lakosság: háborús erőfeszítésre szólítottak fel Magyarország szomszédságában

MTI
Románia lakosságának felkészültnek kell lennie "egy háborús erőfeszítés támogatására" - jelentette ki Gheorghita Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke kedden a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón Nagyszebenben.

A sajtóval való találkozóra Alexus Grynkewich romániai munkalátogatásának második napján került sor, amikor az amerikai tábornok a nagyszebeni NATO-parancsnokságra és a nagysinki (Cincu) katona bázisra látogatott el.

A román vezérkari főnök újságírói kérdésre válaszolva közölte:

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie egy háborús erőfeszítés támogatására, ahogyan más különböző krízishelyzetekre - tűzvészek, földrengések, árvizek - is.

Közölte, hogy a védelmi minisztérium számos felkészítő program indítását tervezi az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel (IGSU) közösen.

Még több Globál

Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra

Európa megépíti a saját hatodik generációs vadászgépét, de elképesztően drágán

Arról is beszélt, hogy a román hadsereg idén 1000-2000 önkéntes fiatal katonai kiképzését tervezi - a költségvetési források függvényében -, de évi 10 000 fiatal kiképzésére van kapacitása.

Vlad újságírói kérdésre válaszolva korábbi nyilatkozatára is visszatért, miszerint a Romániához tartozó fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetre nem terjed ki a NATO ötödik cikkelyének védőernyője, így Romániának kell gondoskodnia a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékek vagy a Neptun Deep gázmező védelméről. Aláhúzta: ez "nemzeti terület", és a román hadseregnek kötelessége megvédeni az ország infrastruktúráját, amihez szerinte a haditengerészet fejlesztése is szükséges.

Alexus Grynkewich tábornokot az újságírók arról kérdezték, hogy veszélyben van-e a NATO Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentései miatt, és az Egyesült Államok kiléphet-e az észak-atlanti szövetségből. Az amerikai tábornok aláhúzta: a grönlandi téma "politikai kérdés", a hadsereg a NATO fenyegetésekkel szembeni védelmére és az elrettentésre összpontosít, ahogy mindig is tette. Megköszönte Romániának a NATO iránti elkötelezettségét és a keleti szárny védelmét, valamint az Ukrajnának nyújtott támogatást.

Egy NATO-tagország elleni orosz támadás lehetőségét firtató újságírói kérdésre kijelentette: nagyon bízik abban, hogy Oroszországot a román hadsereg felkészültségi szintje visszatartja egy szövetséges tagállam megtámadásától. Ugyanakkor hozzátette: "lehetetlen megjósolni", hogy mikor és hogyan ér véget az ukrajnai háború, vagy Oroszország megtámadhat-e egy NATO-tagországot, és ha igen, mikor.

A román vezérkari főnök hozzátette, hogy "Oroszország egy kiszámíthatatlan állami szereplő", és meggyőződésének adott hangot, hogy Románia a szövetségeseivel megfelelő választ tudna adni egy esetleges támadásra.

Alexus Grynkewich romániai munkalátogatása során hétfőn Nicuşor Dan államfővel, Ilie Bolojan kormányfővel és Radu Miruta védelmi miniszterrel is találkozott.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál

Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák

Tudtuk, hogy más lesz, de hogy ennyire? – Egyetlen lehetősége maradt Európának Trump fenyegetéseivel szemben

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility