Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Megérkezett az ukrán légvédelem reggeli jelentése az országot ért éjjeli orosz támadásról: kifejezetten intenzív csapás történt, az orosz erők egyebek mellett egy Cirkon típusú hiperszonikus rakétát is használtak.

Az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése szerint a légvédelmi erők 34 nagy hatótávolságú rakétát és 339 drónt észleltek a légtérben,

ebből 27 rakétát és 315 drónt lőttek le.

Az elfogási arány kifejezetten magas: az UNN beszámolója szerint ennek fő oka az, hogy Ukrajna a napokban utánpótlást kapott Patriot légvédelmi rakétákból.

Az orosz haderő egyik Ukrajna ellen használt rakétája egy 3M22 Cirkon típusú hiperszonikus manőverező robotrepülőgép volt, az eszközt a Krím térségéből indították az ország ellen.

Nem megerősített források szerint a támadás Vinnicja térségét, Nyugat-Ukrajnát célozta. Az okozott kárról egyelőre nincsenek hírek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images