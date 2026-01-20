  • Megjelenítés
Megjött a várva várt üzenet: Oroszország is áldását adta a nagy magyar üzletre
Oroszország érdeke, hogy a magyar Mol részesedést szerezzen a szerb NIS olajipari vállalatban – jelentette ki kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Reuters beszámolója szerint.

Moszkva számára előnyös lenne, ha a Mol belépne a szerbiai NIS olajfinomító tulajdonosi körébe.

Dubravka Gyedovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter hétfőn közölte, hogy az orosz Gazprom Nyeft előzetes megállapodást kötött a Mollal a NIS-ben birtokolt többségi részesedésének értékesítéséről.

A NIS jelenlegi tulajdonosi szerkezete szerint a szankciók sújtotta Gazprom Nyeft 44,9 százalékos, az anyavállalat Gazprom pedig 11,3 százalékos pakettet birtokol. A szerb állam 29,9 százalékos részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó tulajdonhányad pedig kisbefektetők és a vállalat munkavállalói között oszlik meg.

