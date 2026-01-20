Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Zelenszkij felfedte listáját: ez a három dolog kell most Ukrajnának
Miközben Kijevben és számos ukrán városban tömeges áramkimaradások és fűtés nélküli lakóházak ezrei jelzik az orosz rakétacsapások súlyosságát, Volodimir Zelenszkij elnök világossá tette: Ukrajna kész aláírni a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló történelmi dokumentumokat az Amerikai Egyesült Államokkal.
Egy nem várt esemény miatt vészhelyzeti üzemmódba kapcsolták a csernobili atomerőművet
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) keddi jelentése szerint az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó rakéta- és dróntámadások súlyosan megrongálták azokat az elektromos alállomásokat, amelyek kulcsfontosságúak a nukleáris létesítmények biztonságos működéséhez. Ennek következtében a csernobili telephely kapcsolata megszakadt az országos villamosenergia-hálózattal.
Zelenszkij váratlan választ adott a grönlandi katonai segítségnyújtásról szóló kérdésre
Az ukrán hadsereg minden egysége jelenleg harci feladatokat lát el, ezért egyetlen ukrán katona sem vesz részt külföldi kiképzéseken – közölte Volodimir Zelenszkij elnök újságíróknak nyilatkozva - írta meg az Ukrinform.
Készüljön fel a lakosság: háborús erőfeszítésre szólítottak fel Magyarország szomszédságában
Románia lakosságának felkészültnek kell lennie "egy háborús erőfeszítés támogatására" - jelentette ki Gheorghita Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke kedden a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón Nagyszebenben.
Ciprus kiáll Ukrajna mellett
Ukrajna mellett állunk, és segítjük az ország szuverenitását és terülti integritását tiszteletben tartó béketörekvéseket - jelentette ki Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök kedden Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, amikor bemutatta a ciprusi uniós elnökség programját.
Ukrajna azért küzd, hogy Európában ne lehessen erővel határokat átrajzolni, mert ha ez az elv sérül, minden alku tárgyává válik - mondta a politikus. Az elnök közölte: a korábbi nemzetközi rend már nem adottság; az ukrajnai háború, a Közel-Kelet instabilitása, a kereskedelmi feszültségek, a stratégiai függőségek fegyverként való használata, valamint a klímaváltozás és a migrációs nyomás egyszerre alakítják át az uniót.
(MTI)
Bedőltek a béketárgyalások? Őszintén vallott Zelenszkij – Ez most a helyzet zárt ajtók mögött
Nem igaz, hogy zsákutcába jutottak az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások, folyamatos az egyeztetés a felek közt – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután.
Bevallotta Zelenszkij: baj van Ukrajna egyik legjobb fegyverével - Ezt a problémát nehéz lesz megoldani
Ukrajna rengeteg elfogódrónt gyárt, de nincs a hatákony üzemeltetésükhöz elég drónkezelő - mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az UNN cikke szerint.
Elvesztette a csernobili atomerőmű az áramellátást
A ma hajnali orosz támadások miatt elvesztette a csernobili atomerőmű a külső áramszolgáltatást, a Nemzetközi Atomenergia-Ügynökség emberei a helyszínen vannak és folyik a károk felmérése nukleáris biztonsági szempontból.
Később várható részletesebb elemzés az okozott károk mértékéről és ennek következményeiről.
(Ukrinform)
Zelenszkij nem megy Davosba
Az ukrán elnök egyelőre otthon marad, mivel Ukrajna masszív orosz támadás alatt áll, melynek célja tönkrevágni az ország energiaellátó infrastruktúráját.
Az elnöki hivatal közölte: Zelenszkij csak akkor vesz részt személyesen a davosi világgazdasági fórumon, ha a rendezvényen konkrét, Ukrajnát segítő egyezmény aláírására kerül majd sor, például légvédelmi rendszereket adnak át a védekező országnak partnerei.
(Ukrinform)
Megint riadó van Kijevben
A dél körüli órákban újabb támadást indított az orosz haderő Kijev ellen: légi riadó van a főváros térségében és a határ menti régiókban.
Orosz jelentés
Az orosz légvédelem 32 ukrán drónt lőtt le a légtérben ma hajnalban, a támadás elsősorban Brjanszk és Voronyezs régiót, valamint a Krímet célozta, melyet Oroszország 2014 óta saját területének tart.
(TASZSZ nyomán)
Zelenszkij: életet mentettek a légvédelmi rakéták
Az éjjeli orosz támadás kifejezetten súlyos volt Ukrajna ellen, de a napokban érkezett légvédelmi rakéták életeket mentettek - erről írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegramon.
(UNN)
330 ezer háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában
A ma hajnali orosz csapások után Ukrajna számos nagyvárosa áramszolgáltatás nélkül maradt, köztük Kijev, ahol 162 ezer otthonban nincs jelenleg elektromosság.
Az ukrán áramszolgáltató dolgozik az ellátás helyreállításán.
(UNN)
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
Megérkezett az ukrán légvédelem reggeli jelentése az országot ért éjjeli orosz támadásról: kifejezetten intenzív csapás történt, az orosz erők egyebek mellett egy Cirkon típusú hiperszonikus rakétát is használtak.
Rivnyében sincs áram
A település Ukrajna nyugati részében található, Oroszország támadásai miatt 10 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.
(UNN)
Oroszországot lőtte az ukrán hadsereg
Krasznodárban és Belgorodban is támadtak olajipari létesítményeket az ukrán erők, emellett csapás ért egy raktárat Luhanszk megyében is, Ukrajna megszállt részén - közölte mindezt az ukrán katonai vezérkar.
(UNN)
Halálos áldozata van az orosz támadásnak
Kijevben egy ember biztosan meghalt a hajnali orosz csapások következtében, de az áldozatok száma növekedhet, ahogy az okozott károk felmérése folyik.
(Ukrinform)
Súlyos csapás érte Kijevet
Súlyos csapás érte Ukrajna fővárosát: 5635 magasház maradt fűtés nélkül az extrém hidegben.
Emellett a város nyugati része továbbra is ivóvíz-ellátás nélkül van - közölte mindezt Vitalij Klicskó, a főváros polgármestere.
(Ukrinform)
Elismerte Donald Trump: meghívta Vlagyimir Putyint a béketanácsba
Hivatalosan is elismerte Donald Trump amerikai elnök, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz vezetőt a gázai tűzszünetet, békekötést felügyelő béketanácsba.
Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
Nobel-díjas tudós bombasztikus bejelentése: hetekre rövidülhet az, ami eddig évtizedekig tartott
Nagy áttörés előtt vagyunk.
Trump bejelentette: hamarosan szárazföldi műveletbe kezd Amerika
Az elnök a Fehér Házban nyilatkozott.
Eldőlt a főváros és a kormány gigantikus pénzügyi csatája
Meghozta a döntését az Alkotmánybíróság.
Zelenszkij felfedte listáját: ez a három dolog kell most Ukrajnának
Kiosztotta az utasításokat.
Tegnap lemaradtál róla? Ma még pótolhatod, mert megérkezett a sarki fény második felvonása!
Mutatjuk a helyszíneket.
Újabb nagyhatalom állt bele az amerikai elnökbe Grönland miatt
Fokozódik a nyomás.
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Hogyan érvényesítheted az elévülést? Elévülés A-Z-ig
Ebben az írásban megtalál minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!