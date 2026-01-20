  • Megjelenítés
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Ma hajnalban átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: Kijev, Odessza, Szumi, Csuhiv térségéből jelentettek robbanásokat. Csuhiv városában az áram teljesen elment, a hatóságok dolgoznak a helyreállításon. Kosztyantynivkába beszivárogtak az orosz katonák, a délkeleti városnegyedben folyamatosan a harcok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy nehézségekkel néznek szembe a béketárgyalások, de nem szűnt meg a munka. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Zelenszkij felfedte listáját: ez a három dolog kell most Ukrajnának

Miközben Kijevben és számos ukrán városban tömeges áramkimaradások és fűtés nélküli lakóházak ezrei jelzik az orosz rakétacsapások súlyosságát, Volodimir Zelenszkij elnök világossá tette: Ukrajna kész aláírni a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló történelmi dokumentumokat az Amerikai Egyesült Államokkal.

Zelenszkij felfedte listáját: ez a három dolog kell most Ukrajnának
Egy nem várt esemény miatt vészhelyzeti üzemmódba kapcsolták a csernobili atomerőművet

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) keddi jelentése szerint az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó rakéta- és dróntámadások súlyosan megrongálták azokat az elektromos alállomásokat, amelyek kulcsfontosságúak a nukleáris létesítmények biztonságos működéséhez. Ennek következtében a csernobili telephely kapcsolata megszakadt az országos villamosenergia-hálózattal.

Egy nem várt esemény miatt vészhelyzeti üzemmódba kapcsolták a csernobili atomerőművet
Zelenszkij váratlan választ adott a grönlandi katonai segítségnyújtásról szóló kérdésre

Az ukrán hadsereg minden egysége jelenleg harci feladatokat lát el, ezért egyetlen ukrán katona sem vesz részt külföldi kiképzéseken – közölte Volodimir Zelenszkij elnök újságíróknak nyilatkozva - írta meg az Ukrinform.

Zelenszkij váratlan választ adott a grönlandi katonai segítségnyújtásról szóló kérdésre
Készüljön fel a lakosság: háborús erőfeszítésre szólítottak fel Magyarország szomszédságában

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie "egy háborús erőfeszítés támogatására" - jelentette ki Gheorghita Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke kedden a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón Nagyszebenben.

Készüljön fel a lakosság: háborús erőfeszítésre szólítottak fel Magyarország szomszédságában
Ciprus kiáll Ukrajna mellett

Ukrajna mellett állunk, és segítjük az ország szuverenitását és terülti integritását tiszteletben tartó béketörekvéseket - jelentette ki Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök kedden Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, amikor bemutatta a ciprusi uniós elnökség programját.

Ukrajna azért küzd, hogy Európában ne lehessen erővel határokat átrajzolni, mert ha ez az elv sérül, minden alku tárgyává válik - mondta a politikus. Az elnök közölte: a korábbi nemzetközi rend már nem adottság; az ukrajnai háború, a Közel-Kelet instabilitása, a kereskedelmi feszültségek, a stratégiai függőségek fegyverként való használata, valamint a klímaváltozás és a migrációs nyomás egyszerre alakítják át az uniót.

(MTI)

Bedőltek a béketárgyalások? Őszintén vallott Zelenszkij – Ez most a helyzet zárt ajtók mögött

Nem igaz, hogy zsákutcába jutottak az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások, folyamatos az egyeztetés a felek közt – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután.

Bedőltek a béketárgyalások? Őszintén vallott Zelenszkij – Ez most a helyzet zárt ajtók mögött
Bevallotta Zelenszkij: baj van Ukrajna egyik legjobb fegyverével - Ezt a problémát nehéz lesz megoldani

Ukrajna rengeteg elfogódrónt gyárt, de nincs a hatákony üzemeltetésükhöz elég drónkezelő - mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az UNN cikke szerint.

Bevallotta Zelenszkij: baj van Ukrajna egyik legjobb fegyverével - Ezt a problémát nehéz lesz megoldani
Elvesztette a csernobili atomerőmű az áramellátást

A ma hajnali orosz támadások miatt elvesztette a csernobili atomerőmű a külső áramszolgáltatást, a Nemzetközi Atomenergia-Ügynökség emberei a helyszínen vannak és folyik a károk felmérése nukleáris biztonsági szempontból.

Később várható részletesebb elemzés az okozott károk mértékéről és ennek következményeiről.

(Ukrinform)

Zelenszkij nem megy Davosba

Az ukrán elnök egyelőre otthon marad, mivel Ukrajna masszív orosz támadás alatt áll, melynek célja tönkrevágni az ország energiaellátó infrastruktúráját.

Az elnöki hivatal közölte: Zelenszkij csak akkor vesz részt személyesen a davosi világgazdasági fórumon, ha a rendezvényen konkrét, Ukrajnát segítő egyezmény aláírására kerül majd sor, például légvédelmi rendszereket adnak át a védekező országnak partnerei.

(Ukrinform)

Megint riadó van Kijevben

A dél körüli órákban újabb támadást indított az orosz haderő Kijev ellen: légi riadó van a főváros térségében és a határ menti régiókban.

Orosz jelentés

Az orosz légvédelem 32 ukrán drónt lőtt le a légtérben ma hajnalban, a támadás elsősorban Brjanszk és Voronyezs régiót, valamint a Krímet célozta, melyet Oroszország 2014 óta saját területének tart.

(TASZSZ nyomán)

Zelenszkij: életet mentettek a légvédelmi rakéták

Az éjjeli orosz támadás kifejezetten súlyos volt Ukrajna ellen, de a napokban érkezett légvédelmi rakéták életeket mentettek - erről írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegramon.

(UNN)

330 ezer háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában

A ma hajnali orosz csapások után Ukrajna számos nagyvárosa áramszolgáltatás nélkül maradt, köztük Kijev, ahol 162 ezer otthonban nincs jelenleg elektromosság.

Az ukrán áramszolgáltató dolgozik az ellátás helyreállításán.

(UNN)

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Megérkezett az ukrán légvédelem reggeli jelentése az országot ért éjjeli orosz támadásról: kifejezetten intenzív csapás történt, az orosz erők egyebek mellett egy Cirkon típusú hiperszonikus rakétát is használtak.

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
Rivnyében sincs áram

A település Ukrajna nyugati részében található, Oroszország támadásai miatt 10 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.

(UNN)

Oroszországot lőtte az ukrán hadsereg

Krasznodárban és Belgorodban is támadtak olajipari létesítményeket az ukrán erők, emellett csapás ért egy raktárat Luhanszk megyében is, Ukrajna megszállt részén - közölte mindezt az ukrán katonai vezérkar.

(UNN)

Halálos áldozata van az orosz támadásnak

Kijevben egy ember biztosan meghalt a hajnali orosz csapások következtében, de az áldozatok száma növekedhet, ahogy az okozott károk felmérése folyik.

(Ukrinform)

Súlyos csapás érte Kijevet

Súlyos csapás érte Ukrajna fővárosát: 5635 magasház maradt fűtés nélkül az extrém hidegben.

Emellett a város nyugati része továbbra is ivóvíz-ellátás nélkül van - közölte mindezt Vitalij Klicskó, a főváros polgármestere.

(Ukrinform)

Elismerte Donald Trump: meghívta Vlagyimir Putyint a béketanácsba

Hivatalosan is elismerte Donald Trump amerikai elnök, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz vezetőt a gázai tűzszünetet, békekötést felügyelő béketanácsba.

Elismerte Donald Trump: meghívta Vlagyimir Putyint a béketanácsba
Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Kapcsolódó cikkünk

Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

