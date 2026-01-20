Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Ukrajna mellett állunk, és segítjük az ország szuverenitását és terülti integritását tiszteletben tartó béketörekvéseket - jelentette ki Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök kedden Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, amikor bemutatta a ciprusi uniós elnökség programját.

Ukrajna azért küzd, hogy Európában ne lehessen erővel határokat átrajzolni, mert ha ez az elv sérül, minden alku tárgyává válik - mondta a politikus. Az elnök közölte: a korábbi nemzetközi rend már nem adottság; az ukrajnai háború, a Közel-Kelet instabilitása, a kereskedelmi feszültségek, a stratégiai függőségek fegyverként való használata, valamint a klímaváltozás és a migrációs nyomás egyszerre alakítják át az uniót.

(MTI)