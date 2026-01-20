Privát üzenetet kapott Trump Európa egyik legerősebb vezetőjétől: „nem értem, mit csinálsz Grönlanddal”

Megosztott Donald Trump amerikai elnök egy üzenetet Truth Social közösségi oldalán, amely minden jel szerint Emmanuel Macron francia elnöktől érkezett. A francia vezető nyíltan elmondja, hogy nem érti, Trump mit csinál Grönland kapcsán, de segítséget ajánl.

Trump az üzenetet „jegyzetnek” nevezi, majd nyilvánosan közzéteszi annak tartalmát.

Az üzenet elején Macron barátjának nevezi Trumpot, majd azt írja, hogy Szíria és Irán kapcsán Amerika és Franciaország nagy dolgokat tud tenni.

Ettől függetlenül, ahogy írja:

Nem értem, mit csinálsz Grönland kapcsán.”

Macron ezután felajánlja, hogy a davosi konferencia után Párizsban rendez egy G7-találkozót, ahova meghívja Szíriát, Ukrajnát, Dániát és Oroszországot is, majd meghívja vacsorázni Trump elnököt.

A világ vezető politikusai általában nem szoktak screenshotokat megosztani privát beszélgetéseikről.

Trump egy másik Truth posztot is közzétett az ügy kapcsán: azt állítja, Mark Ruttével, a NATO főtitkárával is egyeztetett Grönland jövőjéről, lesz majd egy személyes találkozó is az ügyről Davosban.

Grönland elengedhetetlen fontosságú nemzetbiztonsági és világbiztonsági szempontból. Nincs visszaút – erről mindenki egyetért!”

– írja Trump elnök.

Grönland hivatalosan Dánia része. Trump többször is utalt arra az elmúlt hetekben, hogy akár katonai erővel is megszerezné a térséget az Egyesült Államok számára.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain