  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Privát üzenetet kapott Trump Európa egyik legerősebb vezetőjétől: „nem értem, mit csinálsz Grönlanddal”
Globál

Privát üzenetet kapott Trump Európa egyik legerősebb vezetőjétől: „nem értem, mit csinálsz Grönlanddal”

Portfolio
Megosztott Donald Trump amerikai elnök egy üzenetet Truth Social közösségi oldalán, amely minden jel szerint Emmanuel Macron francia elnöktől érkezett. A francia vezető nyíltan elmondja, hogy nem érti, Trump mit csinál Grönland kapcsán, de segítséget ajánl.

Trump az üzenetet „jegyzetnek” nevezi, majd nyilvánosan közzéteszi annak tartalmát.

Az üzenet elején Macron barátjának nevezi Trumpot, majd azt írja, hogy Szíria és Irán kapcsán Amerika és Franciaország nagy dolgokat tud tenni.

Ettől függetlenül, ahogy írja:

Nem értem, mit csinálsz Grönland kapcsán.”

Még több Globál

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Macron ezután felajánlja, hogy a davosi konferencia után Párizsban rendez egy G7-találkozót, ahova meghívja Szíriát, Ukrajnát, Dániát és Oroszországot is, majd meghívja vacsorázni Trump elnököt.

A világ vezető politikusai általában nem szoktak screenshotokat megosztani privát beszélgetéseikről.

Trump egy másik Truth posztot is közzétett az ügy kapcsán: azt állítja, Mark Ruttével, a NATO főtitkárával is egyeztetett Grönland jövőjéről, lesz majd egy személyes találkozó is az ügyről Davosban.

Grönland elengedhetetlen fontosságú nemzetbiztonsági és világbiztonsági szempontból. Nincs visszaút – erről mindenki egyetért!”

– írja Trump elnök.

Grönland hivatalosan Dánia része. Trump többször is utalt arra az elmúlt hetekben, hogy akár katonai erővel is megszerezné a térséget az Egyesült Államok számára.

Kapcsolódó cikkünk

Tudtuk, hogy más lesz, de hogy ennyire? – Egyetlen lehetősége maradt Európának Trump fenyegetéseivel szemben

Nagy bejelentést tett a Mol, mutatjuk a piaci reakciót

Újabb vámháború fenyeget - Hogy reagál erre a forint?

Sértődött levelet írt Trump - Ez fenyegetésnek is beillik

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility