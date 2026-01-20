Putyin egyik legközelebbi szövetségese is csatlakozott Trump abszurd elképzeléséhez

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök kedden aláírta a csatlakozási megállapodást Donald Trump amerikai elnök Béketanácsához, ami a Washington és Minszk közötti közeledés újabb állomása a hosszú nemzetközi elszigeteltség után.

Az elnöki Telegram-csatornán közzétett videón Lukasenka az aláírás közben azt mondta, reméli, hogy

hozzájárulhat az ukrajnai békéhez.

A Belaruszt 1994 óta vezető elnököt a Nyugat sokáig elutasította az emberi jogi visszaélések és Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborújának támogatása miatt. Trump azonban tavaly enyhíteni kezdte a Belarusz elleni szankciókat politikai foglyok szabadon bocsátásáért cserébe.

Az amerikai elnök azóta "nagyra becsült vezetőnek" nevezte Lukasenkát, ami élesen szemben áll az emigrációba kényszerült belarusz ellenzék álláspontjával, amely továbbra is diktátornak tartja őt. A Békebizottságba szóló meghívás a washingtoni kormányzat Lukasenka részleges rehabilitációjának újabb lépése.

A múlt héten a világ vezetőinek kiküldött meghívó szerint azonban a szervezet a globális konfliktusok szélesebb körű kezelésében is szerepet kapna.

A Reuters által látott dokumentum szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országnak küldött felkérést. A levél egymilliárd dolláros hozzájárulást kér azoktól, akik három évnél hosszabb tagságot szeretnének.

Trump hétfőn azt is bejelentette, hogy Putyint is meghívta a testületbe.

Kedden Örményország is jelezte csatlakozási szándékát. Az amerikai elnök magának tulajdonítja az Örményország és Azerbajdzsán közötti, évtizedek óta húzódó konfliktus lezárását. A két ország a Szovjetunió 1991-es felbomlása óta két háborút is vívott egymással.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock