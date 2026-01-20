  • Megjelenítés
Rendőri kísérettel számolták fel az ENSZ segélyszervezetének főhadiszállását - szerdán jön a következő lépés
Rendőri kísérettel számolták fel az ENSZ segélyszervezetének főhadiszállását - szerdán jön a következő lépés

MTI
Izrael lerombolja az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezete (UNRWA) épületegyüttesét Jeruzsálemben - jelentette a helyi média.

Kedden kora reggel buldózerek érkeztek arra a Kelet-Jeruzsálemben fekvő területre, ahol az UNWRA épületei álltak. Az izraeli földhivatal alkalmazottai rendőri és határrendészeti kísérettel lezárták a 4,6 hektáros telket, s megkezdték az UNRWA komplexumának birtokbavételét, kiürítését és lerombolását.

Ezen a helyen, a főváros szívében működött évekig az UNRWA jeruzsálemi és ciszjordániai központja, irodákkal és az ügynökség logisztikai infrastruktúrájával.

Az izraeli hatóságok először hajtják végre azt a törvényt, amely megtiltja az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezetének működését Izraelben.

Szerdán lekapcsolják az áram- és vízellátást Jeruzsálemben az UNRWA minden épületében.

A földhivatal közlése szerint a birtokbavétel az UNRWA tevékenységének megszüntetéséről szóló, 2024-25-ös törvény alapján történt, amelyet az izraeli parlament, a kneszet tavaly év végén fogadott el, valamint egy célzott jogszabálymódosítás nyomán, amely felhatalmazást adott a hatóságnak az ingatlanok kiürítésére és állami kezelésbe vételére.

Elmondásuk szerint bár az UNRWA hivatalos tevékenysége a komplexumban már nagyjából egy éve megszűnt, a helyszínt engedély nélkül továbbra is birtokolták, s a keddi végrehajtási lépés véget vetett az ingatlan jogellenes használatának.

A földhivatal a terület fejlesztését kívánja előmozdítani, közösségi célokra akarja azt értékesíteni. A komplexumban található, műemléki védettségű történelmi épületet, a Rendőriskolát beépítik a jövőbeni tervekbe.

A földhivatal szerint ez az első jeruzsálemi UNRWA-ingatlan, amelyet a törvény hatályba lépése óta kiürítésre jelöltek. A keddi akciót a rendőrséggel, a külügyminisztériummal, a nemzetbiztonsági tanáccsal és Jeruzsálem önkormányzatával egyeztetve hajtották végre.

Izrael 2024 vége óta több intézkedést hozott az UNRWA ellen, miután több leleplezés látott napvilágot az ügynökség dolgozóinak a Hamásszal való kapcsolatairól. Izrael azt állítja, hogy az UNRWA egyes alkalmazottai közvetlenül részt vettek az október 7-i terrortámadásban, és hogy az ügynökség infrastruktúráját a Gázai övezetben túszok elrejtésére és terroristatevékenységre használták.

2025 decemberében a kneszet úgy döntött, hogy lekapcsolja az UNRWA létesítményeit a víz- és áramellátásról, és alig két hete további létesítményeket ürítettek ki az óváros muszlim negyedében.

Múlt héten az ENSZ főtitkára, António Guterres arra figyelmeztetett, hogy Izrael UNRWA elleni lépései a hágai Nemzetközi Bírósághoz forduláshoz vezethetnek, mert sértik az ENSZ-ügynökség státuszát és mentességét. Izrael elutasítja ezeket az állításokat, és hangsúlyozza, hogy szuverén jogérvényesítésről van szó állami ingatlanokon, súlyos biztonsági megfontolások alapján.

Címlapkép forrása: Faiz Abu Rmeleh/Getty Images

