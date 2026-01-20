Tegnap lemaradtál róla? Ma még pótolhatod, mert megérkezett a sarki fény második felvonása!

Hétfőn este olyan nagyenergiájú protonfelhő érte el a bolygónkat, amilyenre 2003 októbere óta nem volt példa. A szakemberek szerint a napvihar ereje napközben is elképesztő volt: a geomágneses aktivitást jelző KP-index elérte a 7-es, sőt a 8-as szintet is.

Bár az esti órákra a mutatók kicsit visszakúsztak 6-os szintre,

ez még mindig bőven elég ahhoz, hogy Magyarország és Erdély felett is látható maradjon a fényjelenség.

A webkamerák képei alapján a leglátványosabb „műsort” jelenleg az erdélyi Borzont felett produkálja az ég, ahol éles, bíborvörös és rózsaszín sávok táncolnak. De nem kell messzire menniük a hazai rajongóknak sem:

Prédikálószék és Dobogókő környékén már az éjjellátó kamerák is fogják a jelet.

Nagyvisnyó és Debrőd felett is pislákol az aurora.

Aki a felhőmentes, derültebb tájakon él, annak érdemes ma este is félretennie a képernyőt és a szabadba menni. Bár a tegnapi intenzitás megismétlődése ritka adomány lenne, a jelenlegi naptevékenység mellett bármelyik pillanatban felragyoghat egy újabb fényesebb hullám.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images