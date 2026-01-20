  • Megjelenítés
Tegnap lemaradtál róla? Ma még pótolhatod, mert megérkezett a sarki fény második felvonása!
Globál

Tegnap lemaradtál róla? Ma még pótolhatod, mert megérkezett a sarki fény második felvonása!

Portfolio
Úgy tűnik, a tegnapi „égi parádé” csak a kezdet volt. Bár a hétfő esti, több mint két évtizede nem látott intenzitású napvihar után sokan azt hitték, egy darabig búcsút inthetünk a jelenségnek, az aurora borealis kedden este, alig fél héttel a naplemente után újra megmutatta magát Magyarországon - írj az Időkép.

Hétfőn este olyan nagyenergiájú protonfelhő érte el a bolygónkat, amilyenre 2003 októbere óta nem volt példa. A szakemberek szerint a napvihar ereje napközben is elképesztő volt: a geomágneses aktivitást jelző KP-index elérte a 7-es, sőt a 8-as szintet is.

Kapcsolódó cikkünk

Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény

Bár az esti órákra a mutatók kicsit visszakúsztak 6-os szintre,

ez még mindig bőven elég ahhoz, hogy Magyarország és Erdély felett is látható maradjon a fényjelenség.

A webkamerák képei alapján a leglátványosabb „műsort” jelenleg az erdélyi Borzont felett produkálja az ég, ahol éles, bíborvörös és rózsaszín sávok táncolnak. De nem kell messzire menniük a hazai rajongóknak sem:

Még több Globál

Trump bejelentette: hamarosan szárazföldi műveletbe kezd Amerika

Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Zelenszkij felfedte listáját: ez a három dolog kell most Ukrajnának

  • Prédikálószék és Dobogókő környékén már az éjjellátó kamerák is fogják a jelet.

  • Nagyvisnyó és Debrőd felett is pislákol az aurora.

Aki a felhőmentes, derültebb tájakon él, annak érdemes ma este is félretennie a képernyőt és a szabadba menni. Bár a tegnapi intenzitás megismétlődése ritka adomány lenne, a jelenlegi naptevékenység mellett bármelyik pillanatban felragyoghat egy újabb fényesebb hullám.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Kemény dán válaszcsapás Grönland ügyében: ezt nem teszi zsebre Amerika
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility