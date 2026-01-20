Történelmi fordulat: az utolsó katona is elhagyta a stratégiai fontosságú bázisokat, vége az amerikai missziónak

Az iraki kormány vasárnap jelentette be, hogy az amerikai haderő minden egysége elhagyta az ország szövetségi területén található katonai bázisokat. A döntés nem érinti az iraki Kurdisztánt, ahol az amerikai katonai jelenlét egyelőre fennmarad.

Az iraki védelmi minisztérium közlése szerint az utolsó amerikai tanácsadók is elhagyták az Anbár tartományban található al-Aszad légibázist, amely több mint húsz éven át fogadott amerikai csapatokat. A kivonulási folyamat 2023-ban kezdődött, az iraki kormány kérésére.

Az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció eközben átadta a Közös Hadműveleti Parancsnokság létesítményeit is, amelyek

ezzel teljes egészében iraki ellenőrzés alá kerültek.

Az iraki kormány közölte, hogy a nemzeti fegyveres erők immár képesek önállóan garantálni az ország védelmét. A jövőbeli amerikai együttműködés a tervek szerint a kiképzésre, a fegyver- és eszközbeszerzésekre, valamint közös hadgyakorlatokra korlátozódik.

Az amerikai katonai jelenlét Irakban a 2003-as invázió óta többször átalakult. A csúcsponton mintegy 170 ezer amerikai katona állomásozott az országban. Barack Obama 2011-ben kivonta a harcoló alakulatokat, majd 2014-ben, az iraki kormány kérésére, nagyjából ötezer katona tért vissza az Iszlám Állam elleni műveletek támogatására. 2021 decembere óta körülbelül 2500 fő szolgált Irakban tanácsadói minőségben.

