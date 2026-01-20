  • Megjelenítés
Újabb nagyhatalom állt bele az amerikai elnökbe Grönland miatt
Újabb nagyhatalom állt bele az amerikai elnökbe Grönland miatt

Mark Carney kanadai miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon kedden határozottan elutasította az Egyesült Államok új vámpolitikáját, amellyel Donald Trump Grönland megszerzését próbálja előmozdítani.

Az amerikai elnök szombaton jelentette be, hogy vámokat vet ki azokra az európai szövetségesekre, amelyek ellenzik Grönland – a Dániához tartozó autonóm terület – amerikai átvételének tervét.

A Reuters beszámolója alapján Carney kiállt Dánia Grönland feletti szuverenitása mellett, és hangsúlyozta, hogy

Kanada célzott tárgyalásokat szorgalmaz az Arktisz térségében, a közös biztonsági és gazdasági érdekek mentén.

A kanadai kormányfő nehéz helyzetben lavírozik. Trump korábban Kanada bekebelezésével is fenyegetőzött, kedden pedig egy mesterséges intelligenciával készített térképet osztott meg, amelyen mind Kanada, mind Grönland az Egyesült Államok részeként szerepel.

Carney – név nélkül utalva az amerikai elnökre – úgy fogalmazott:

ha a nagyhatalmak még a szabályok és értékek látszatáról is lemondanak, és kizárólag saját hatalmi érdekeiket követik, akkor a pusztán tranzakciókra épülő megközelítés előnyeit egyre nehezebb lesz megismételni.

Az Angol Jegybank és a Kanadai Jegybank korábbi elnöke kiemelte, hogy Kanadának kulcsfontosságú a széles körű nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése. Ennek jegyében a múlt héten megállapodást kötött Kínával, amely ugyan világos korlátokat tartalmaz, de azokon belül jelentős lehetőségeket kínál az energia, a mezőgazdaság és a pénzügyi szolgáltatások területén.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

