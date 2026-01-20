  • Megjelenítés
Ultimátumot kaptak a tüntetők: három nap, vagy a hadsereggel találják szembe magukat
Ultimátumot kaptak a tüntetők: három nap, vagy a hadsereggel találják szembe magukat

Eljárásokat folytat az iráni igazságszolgáltatás a kormányellenes tüntetések támogatóival szemben - jelentette kedden az iráni állami rádió.

A sport és a kultúra területének 15 képviselője, illetve a filmgyártásban dolgozók szolidaritási felhívásának tíz aláírója ellen emeltek vádat legutóbb.

A rádió jelentése szerint az igazságszolgáltatás célkeresztjébe került továbbá legkevesebb 60 kávézó is, amelyek üzemeltetőit azzal gyanúsítják, hogy követték a január 8-9-i "terrorista felhívásokat", és emiatt részben felelősek a demonstrációk nyomán kirobbant zavargásokért. A hatóságok vagyontárgyakat foglaltak le a gyanúsítottaktól az erőszakba torkolló tüntetések során keletkezett anyagi károk fedezetére.

Hétfőn Ahmad-Reza Radan, az iráni biztonsági erők parancsnoka ultimátumot intézett a demonstrálókhoz.

Bejelentése szerint azok a fiatalok, akik "szándékuk ellenére" vettek részt a megmozdulásokban, három napot kapnak arra, hogy önként jelentkezzenek,

és ez esetben büntetlenséget élvezhetnek. Máskülönben a "katonaság ellenségeiként" fogják kezelni őket - tette hozzá.

Iránban az elmúlt év utolsó napjaiban kezdődött országos tüntetési hullám, miután a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül rekordmértékben veszített az értékéből. A tüntetések január elején a hatósági fellépés következtében erőszakba torkollottak, a norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) jogvédő szervezet adatai szerint már több mint 3400 halálos áldozatuk van.

