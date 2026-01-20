Zelenszkij felfedte listáját: ez a három dolog kell most Ukrajnának

Miközben Kijevben és számos ukrán városban tömeges áramkimaradások és fűtés nélküli lakóházak ezrei jelzik az orosz rakétacsapások súlyosságát, Volodimir Zelenszkij elnök világossá tette: Ukrajna kész aláírni a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló történelmi dokumentumokat az Amerikai Egyesült Államokkal.

A legutóbbi orosz légitámadások kritikus helyzetbe sodorták az ukrán infrastruktúrát. Az elnök beszámolója szerint egyedül a fővárosban, Kijevben több mint 5600 bérház maradt fűtés nélkül a csapások következtében. A közműszolgáltatók és mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak a helyzet stabilizálásán, miközben az ország jelentős részén tervezett áramkorlátozások (brown-outok) vannak érvényben.

Zelenszkij azonban rámutatott egy aggasztó tényre: az Ukrajna ellen bevetett ballisztikus és cirkálórakéták jelentős részét már az idei évben gyártották. Ez azt bizonyítja, hogy

Oroszország továbbra is képes megkerülni a globális szankciókat,

és hozzájutni azokhoz a kritikus alkatrészekhez, amelyek nélkül képtelen lenne modern fegyverek előállítására.

Our representatives from the Ukrainian delegation, who worked in the United States with the U.S. President’s team in recent days, delivered their reports, as did our diplomats who are currently in Davos. Today’s Russian strike and its consequences clearly outline the priorities:… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2026

Az ukrán légvédelem megerősítése most az abszolút prioritás - emelte ki posztjában az ukrán elnök. Zelenszkij felfedte, hogy nemrégiben újabb Patriot és NASAMS rakétacsomagok érkeztek az országba.

Ha ezek a szállítások akár csak egyetlen napot is késtek volna, a csapások következményei sokkal súlyosabbak lettek volna

– fogalmazott az elnök.

Az ukrán vezetés Washingtonban és Davosban is a támogatás felpörgetésén dolgozik. Zelenszkij három konkrét pontban határozta meg a feladatokat minden ukrán tisztségviselő számára:

Légvédelmi rakéták beszerzése minden áron.

Eszközök az orosz csapások okozta károk helyreállításhoz.

A frontot és a közösségeket segítő támogatási csomagok véglegesítése.

Ukrajna készen áll a találkozókra minden partnerrel, de csak akkor, ha azok érdemi eredményt hoznak a civilek védelmében. A legnagyobb cél jelenleg az USA-val kötött biztonsági megállapodás aláírása, amely Zelenszkij szerint a második világháború óta tartó legnagyobb európai konfliktus lezárásának záloga lehet.

