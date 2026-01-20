  • Megjelenítés
Zelenszkij felfedte listáját: ez a három dolog kell most Ukrajnának
Miközben Kijevben és számos ukrán városban tömeges áramkimaradások és fűtés nélküli lakóházak ezrei jelzik az orosz rakétacsapások súlyosságát, Volodimir Zelenszkij elnök világossá tette: Ukrajna kész aláírni a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló történelmi dokumentumokat az Amerikai Egyesült Államokkal.

A legutóbbi orosz légitámadások kritikus helyzetbe sodorták az ukrán infrastruktúrát. Az elnök beszámolója szerint egyedül a fővárosban, Kijevben több mint 5600 bérház maradt fűtés nélkül a csapások következtében. A közműszolgáltatók és mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak a helyzet stabilizálásán, miközben az ország jelentős részén tervezett áramkorlátozások (brown-outok) vannak érvényben.

Zelenszkij azonban rámutatott egy aggasztó tényre: az Ukrajna ellen bevetett ballisztikus és cirkálórakéták jelentős részét már az idei évben gyártották. Ez azt bizonyítja, hogy

Oroszország továbbra is képes megkerülni a globális szankciókat,

és hozzájutni azokhoz a kritikus alkatrészekhez, amelyek nélkül képtelen lenne modern fegyverek előállítására.

Az ukrán légvédelem megerősítése most az abszolút prioritás - emelte ki posztjában az ukrán elnök. Zelenszkij felfedte, hogy nemrégiben újabb Patriot és NASAMS rakétacsomagok érkeztek az országba.

Ha ezek a szállítások akár csak egyetlen napot is késtek volna, a csapások következményei sokkal súlyosabbak lettek volna

– fogalmazott az elnök.

Az ukrán vezetés Washingtonban és Davosban is a támogatás felpörgetésén dolgozik. Zelenszkij három konkrét pontban határozta meg a feladatokat minden ukrán tisztségviselő számára:

  • Légvédelmi rakéták beszerzése minden áron.
  • Eszközök az orosz csapások okozta károk helyreállításhoz.
  • A frontot és a közösségeket segítő támogatási csomagok véglegesítése.

Ukrajna készen áll a találkozókra minden partnerrel, de csak akkor, ha azok érdemi eredményt hoznak a civilek védelmében. A legnagyobb cél jelenleg az USA-val kötött biztonsági megállapodás aláírása, amely Zelenszkij szerint a második világháború óta tartó legnagyobb európai konfliktus lezárásának záloga lehet.

