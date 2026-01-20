Zelenszkij váratlan választ adott a grönlandi katonai segítségnyújtásról szóló kérdésre

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna küldene-e katonákat Grönlandra kiképzésre, amennyiben Dánia ezt kérné, Zelenszkij úgy reagált:

Háborúban állunk, minden katonánk a fronton van. A katonai kérdés ma rendkívül égető, különösen egy teljes körű háború közepette.

Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna jó kapcsolatokat ápol Dániával, de a dán vezetés nem kérte Kijevtől csapatok küldését Grönlandra. Szerinte ennek egyik oka az, hogy "mindenki tisztában van vele, hogy Ukrajna nem NATO-tag" – hangsúlyozta.

Korábban több európai ország – köztük Franciaország, Németország és Nagy-Britannia – kisebb katonai egységeket küldött Grönlandra Dánia felkérésére.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy február 1-jétől vámokat vet ki Dániára, Nagy-Britanniára, Norvégiára, Franciaországra, Németországra, Finnországra és Hollandiára, amennyiben ezek az országok ellenzik Grönland amerikai megszerzését. Trump szerint a sziget stratégiai elhelyezkedése és ásványkincsei miatt létfontosságú az Egyesült Államok biztonsága szempontjából, és nem zárta ki az erő alkalmazását sem. Ez komoly aggodalmakat váltott ki Európában a NATO-tagállamok közötti esetleges konfrontáció miatt.

