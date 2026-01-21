  • Megjelenítés
A világ egyik legjobban felfegyverzett felszíni hadihajója megmutatta, mit tud: bevetésre indult a Cunji
A világ egyik legjobban felfegyverzett felszíni hadihajója megmutatta, mit tud: bevetésre indult a Cunji

Portfolio
A kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (PLAN) a Dél-kínai-tengeren tartott gyakorlaton vetette be Cunji nevű Type 055-ös nehézrombolóját, demonstrálva a flottakötelék tengeralattjáró-elhárító és hálózatba kapcsolt hadviselési képességeinek erősödését - közölte a Military Watch Magazine.

A PLAN egyik Type 055-ös osztályú nehézrombolóját, a Cunjit szabad játékrendű, konfrontációs hadgyakorlaton vetették be a Dél-kínai-tengeren, szimulált ellenség ellen. A gyakorlat során a romboló felderítési és korai előrejelzési feladatokat látott el egy haditengerészeti kötelék számára, sikeresen azonosította célpontját, és nagy mennyiségű adatot gyűjtött valós időben. Ez lehetővé tette, hogy a kötelék teljes körű helyzetfelismerő hálózatot építsen ki.

A Type 055 többcélú hadihajó, amely alkalmas parti célpontok elleni támadásra, rakétavédelemre, légvédelmi, tengeralattjáró-elhárító és hajó elleni műveletekre egyaránt.

A világ egyik legjobban felfegyverzett felszíni hadihajójának tartják.

Jang Minghan, a Cunji legénységének tagja elmondta, hogy a Type 055-ös osztályú hajók fejlett új rendszereket integrálnak, és a fedélzeti berendezések működési elvei rendkívül kifinomultak.

A körülbelül 13 000 tonnás vízkiszorítással a Type 055 a világ egyik legnagyobb rombolóosztálya, ami különösen erős szenzorok és fegyverzet integrálását teszi lehetővé. Az osztály orrszonárja és vontatott szonárrendszerei a becslések szerint jóval nagyobbak, mint a legtöbb más rombolótípusé. A hajók a legmodernebb szenzortechnológiákat integrálják, köztük egy, az SPY-3/SPY-4-hez hasonló kétsávos radarrendszert, amelyet az amerikai haditengerészet eredetileg a Zumwalt-osztályú rombolókra szánt, de végül nem épített be. A Type 055-ös osztály hajói két nagy forgószárnyas repülőgépet is képesek befogadni hangárjaikban, így mindegyik egység akár két Z-20F tengeralattjáró-elhárító helikoptert is telepíthet.

A gyakorlat helyszíne rámutat arra az elsődleges hadszíntérre, ahol a kínai haditengerészetnek víz alatti fenyegetésekkel kell szembenéznie. A Dél-kínai-tenger mélységi viszonyai optimálisak a tengeralattjáró-műveletekhez, ami különösen jelentős, mivel az amerikai haditengerészet egyre inkább erre a térségre összpontosítja nukleáris meghajtású támadó tengeralattjáróinak tevékenységét. A Cunji az elmúlt évben több mint 200 napot töltött hosszú küldetéseken, és több mint 50 000 tengeri mérföldet tett meg. Február közepe és március eleje között a romboló éles lőgyakorlatot hajtott végre a Tasmán-tenger nemzetközi vizein, Ausztrália közelében, ami példátlan erődemonstrációnak számított az óceániai térségben.

Címlapkép forrása: Sun Zifa/China News Service via Getty Images

