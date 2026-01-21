Bejelentést tett az amerikai kormány: fontos könnyítés jöhet a jövő egyik kulcsfontosságú iparágában

A Donald Trump vezette amerikai kormányzat szerdán újabb lépéseket jelentett be az amerikai mélytengeri kutatások ösztönzésére.
A bejelentések szerint felgyorsítják az engedélyezési eljárást azon vállalatok számára, amelyek kritikus ásványkincseket keresnek nemzetközi vizeken.
A döntés várhatóan komoly környezetvédelmi és jogi aggályokat vet fel.
Az intézkedés amerikai vezetésű versenyfutást indíthat a tengerfenék erőforrásaiért. Mindez még azelőtt történhet, hogy megszületnének a viszonylag új bányászati technológiákra vonatkozó, globális szintű szabályok.
A most véglegesített rendelet az Országos Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) szabályozása, amely Donald Trump elnök korábbi elnöki rendeletére épül. Ennek célja a mélytengeri bányászat fellendítése, részben Kína kritikus fémek feletti dominanciájának ellensúlyozására.
Az új szabályozás egyetlen, egységesített és rövidebb eljárásba vonja össze az engedélyezési folyamatot.
A kanadai The Metals Company tavaly már megkezdte a kutatási engedélyek beszerzését, és ezzel közel került ahhoz, hogy elsőként kapjon jóváhagyást mélytengeri ásványkincsek kitermelésére. Gerard Baron, a vállalat vezérigazgatója szerint az új szabályozás az amerikai jogi keret jelentős korszerűsítését jelenti.
A Csendes-óceán egyes térségeiben nagy mennyiségben találhatók úgynevezett polimetallikus csomók. Ezek krumpliformájú képződmények, amelyek az elektromos járművek és elektronikai eszközök gyártásához szükséges alapanyagokat, köztük nikkelt, rezet és kobaltot tartalmaznak.
All the hype around copper boosts my conviction in $TMC1/3 of known copper is in CCZ polymetallic nodules, with up to ~2% CuIf copper faces a huge squeeze, TMC isn’t just a battery story, it’s an AI one.The US HAS to be first to deep sea mining and secure this supply pic.twitter.com/onf42fMn6H https://twitter.com/search?q=%24TMC&src=ctag&ref_src=twsrc%5Etfw— Michael Sikand (@michaelsikand) January 15, 2026
Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye által létrehozott Nemzetközi Tengerfenék Hatóság évek óta dolgozik a nemzetközi vizeken folytatott mélytengeri bányászat szabályrendszerén. A por-, zaj- és egyéb kibocsátási határértékekkel kapcsolatos viták miatt azonban ezeket a szabályokat mindeddig nem véglegesítették.
Az Egyesült Államok eddig még nem ratifikálta az egyezményt.
A mélytengeri bányászat támogatói szerint a tengerfenéken folyó termelés csökkentené a szárazföldi nagybányák iránti igényt, amelyeket gyakran hevesen elleneznek a környező települések lakói. A környezetvédő szervezetek ezzel szemben a gyakorlat teljes betiltását sürgetik, arra figyelmeztetve, hogy a tengerfenéken folytatott ipari tevékenység visszafordíthatatlan biodiverzitás-veszteséget okozhat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
