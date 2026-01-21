  • Megjelenítés
Bejelentést tett az amerikai kormány: fontos könnyítés jöhet a jövő egyik kulcsfontosságú iparágában
Bejelentést tett az amerikai kormány: fontos könnyítés jöhet a jövő egyik kulcsfontosságú iparágában

Portfolio
Az Egyesült Államok kormánya felgyorsítaná a mélytengeri bányászatra vonatkozó engedélyezést, hogy ösztönözze a kritikus ásványkincsek nemzetközi vizeken történő feltárását, amely számos környezetvédelmi és jogi vitát indíthat el.
A Donald Trump vezette amerikai kormányzat szerdán újabb lépéseket jelentett be az amerikai mélytengeri kutatások ösztönzésére.

A bejelentések szerint felgyorsítják az engedélyezési eljárást azon vállalatok számára, amelyek kritikus ásványkincseket keresnek nemzetközi vizeken.

A döntés várhatóan komoly környezetvédelmi és jogi aggályokat vet fel.

Az intézkedés amerikai vezetésű versenyfutást indíthat a tengerfenék erőforrásaiért. Mindez még azelőtt történhet, hogy megszületnének a viszonylag új bányászati technológiákra vonatkozó, globális szintű szabályok.

A most véglegesített rendelet az Országos Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) szabályozása, amely Donald Trump elnök korábbi elnöki rendeletére épül. Ennek célja a mélytengeri bányászat fellendítése, részben Kína kritikus fémek feletti dominanciájának ellensúlyozására.

Az új szabályozás egyetlen, egységesített és rövidebb eljárásba vonja össze az engedélyezési folyamatot.

A kanadai The Metals Company tavaly már megkezdte a kutatási engedélyek beszerzését, és ezzel közel került ahhoz, hogy elsőként kapjon jóváhagyást mélytengeri ásványkincsek kitermelésére. Gerard Baron, a vállalat vezérigazgatója szerint az új szabályozás az amerikai jogi keret jelentős korszerűsítését jelenti.

A Csendes-óceán egyes térségeiben nagy mennyiségben találhatók úgynevezett polimetallikus csomók. Ezek krumpliformájú képződmények, amelyek az elektromos járművek és elektronikai eszközök gyártásához szükséges alapanyagokat, köztük nikkelt, rezet és kobaltot tartalmaznak.

Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye által létrehozott Nemzetközi Tengerfenék Hatóság évek óta dolgozik a nemzetközi vizeken folytatott mélytengeri bányászat szabályrendszerén. A por-, zaj- és egyéb kibocsátási határértékekkel kapcsolatos viták miatt azonban ezeket a szabályokat mindeddig nem véglegesítették.

Az Egyesült Államok eddig még nem ratifikálta az egyezményt.

A mélytengeri bányászat támogatói szerint a tengerfenéken folyó termelés csökkentené a szárazföldi nagybányák iránti igényt, amelyeket gyakran hevesen elleneznek a környező települések lakói. A környezetvédő szervezetek ezzel szemben a gyakorlat teljes betiltását sürgetik, arra figyelmeztetve, hogy a tengerfenéken folytatott ipari tevékenység visszafordíthatatlan biodiverzitás-veszteséget okozhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

