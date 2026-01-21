Elköltöztethetik Davosból a Világgazdasági Fórumot

Larry Fink, a BlackRock elnöke és a WEF igazgatótanácsának ideiglenes társelnöke informális egyeztetéseken vetette fel, hogy a találkozót végleg áthelyezzék, vagy rotációs rendszerben más városokban is megrendezzék. A lehetséges helyszínek között felmerült Detroit és Dublin is.

Fink át akarja alakítani a fórumot, amelyet sokan kritizálnak elitizmusa és a valóságtól való elrugaszkodottsága miatt. "Kezdjünk el valami újat: jelenjünk meg, és hallgassuk meg azokat a helyeket, ahol a modern világot valójában építik" – írta Fink hétfői blogbejegyzésében. "Davos, igen. De olyan helyszínek is, mint Detroit, Dublin, Dzsakarta vagy Buenos Aires."

Bár a WEF vezetősége továbbra is Davost tekinti a rendezvény szellemi és gyakorlati otthonának, belső körben elismerik az egyre súlyosabb logisztikai és stratégiai kihívásokat. A WEF kinőtte jelenlegi kapacitását – mondta egy vezető, aki az idei rendezvényre három és fél órát állt a forgalomban, mire beért a kis sífaluba.

Az ötnapos csúcstalálkozó mára több tízezer résztvevőt vonz.

A hivatalos meghívottak – államfők, üzleti vezetők, civil szervezetek képviselői – mellett a davosi sétány mentén informális "házak" is működnek, amelyeket kormányok, cégek és lobbicsoportok üzemeltetnek.

A szálláshiányt, a biztonsági költségeket és a korlátozott infrastruktúrát a WEF tisztségviselői is problémásnak ismerték el. Donald Trump amerikai elnök szerdai érkezése várhatóan tovább nehezíti a helyzetet.

A svájci kormány számára kiemelten fontos, hogy a WEF megőrizze szoros kötődését Svájchoz, és több fórumvezetőnek is prioritás, hogy a rendezvény európai helyszínen maradjon.

A viták egybeesnek a WEF vezetőségének átalakulásával. Klaus Schwab alapító áprilisban lemondott, miután visszaélésekről és irányítási problémákról szóló bejelentések érkeztek. A tavalyi vizsgálat nem talált súlyos szabálytalanságot vagy bűncselekményt, csupán kisebb "szabálytalanságokat".

A botrány azonban új fejezetet nyitott a fórum történetében, és az ideiglenes vezetést arra késztette, hogy újragondolja a szervezet jövőjét.

