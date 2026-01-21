  • Megjelenítés
Elköltöztethetik Davosból a Világgazdasági Fórumot
Globál

Elköltöztethetik Davosból a Világgazdasági Fórumot

Portfolio
A Világgazdasági Fórum (WEF) vezetői azt fontolgatják, hogy a rendezvényüket elköltöztessék Davosból, mert attól tartanak, hogy a csúcstalálkozó kinőtte hagyományos alpesi otthonát - tudósított a Financial Times.

Larry Fink, a BlackRock elnöke és a WEF igazgatótanácsának ideiglenes társelnöke informális egyeztetéseken vetette fel, hogy a találkozót végleg áthelyezzék, vagy rotációs rendszerben más városokban is megrendezzék. A lehetséges helyszínek között felmerült Detroit és Dublin is.

Fink át akarja alakítani a fórumot, amelyet sokan kritizálnak elitizmusa és a valóságtól való elrugaszkodottsága miatt. "Kezdjünk el valami újat: jelenjünk meg, és hallgassuk meg azokat a helyeket, ahol a modern világot valójában építik" – írta Fink hétfői blogbejegyzésében. "Davos, igen. De olyan helyszínek is, mint Detroit, Dublin, Dzsakarta vagy Buenos Aires."

Bár a WEF vezetősége továbbra is Davost tekinti a rendezvény szellemi és gyakorlati otthonának, belső körben elismerik az egyre súlyosabb logisztikai és stratégiai kihívásokat. A WEF kinőtte jelenlegi kapacitását – mondta egy vezető, aki az idei rendezvényre három és fél órát állt a forgalomban, mire beért a kis sífaluba.

Az ötnapos csúcstalálkozó mára több tízezer résztvevőt vonz.

Még több Globál

Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra

Európa megépíti a saját hatodik generációs vadászgépét, de elképesztően drágán

A hivatalos meghívottak – államfők, üzleti vezetők, civil szervezetek képviselői – mellett a davosi sétány mentén informális "házak" is működnek, amelyeket kormányok, cégek és lobbicsoportok üzemeltetnek.

A szálláshiányt, a biztonsági költségeket és a korlátozott infrastruktúrát a WEF tisztségviselői is problémásnak ismerték el. Donald Trump amerikai elnök szerdai érkezése várhatóan tovább nehezíti a helyzetet.

A svájci kormány számára kiemelten fontos, hogy a WEF megőrizze szoros kötődését Svájchoz, és több fórumvezetőnek is prioritás, hogy a rendezvény európai helyszínen maradjon.

A viták egybeesnek a WEF vezetőségének átalakulásával. Klaus Schwab alapító áprilisban lemondott, miután visszaélésekről és irányítási problémákról szóló bejelentések érkeztek. A tavalyi vizsgálat nem talált súlyos szabálytalanságot vagy bűncselekményt, csupán kisebb "szabálytalanságokat".

A botrány azonban új fejezetet nyitott a fórum történetében, és az ideiglenes vezetést arra késztette, hogy újragondolja a szervezet jövőjét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility