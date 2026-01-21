  • Megjelenítés
Kimondta a NATO első embere: van itt egy sokkal súlyosabb probléma Grönlandnál - Inkább ezzel kéne foglalkozni
Globál

Portfolio
Nem szabad, hogy Grönland ügye elvonja Európa figyelmét Ukrajnáról és az ország elleni orosz csapásokról – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár ma délelőtt Davosban az Ukrinform cikke szerint.

Van itt egy kockázat: mi Grönlandra figyelünk, hogy megfelelő megoldást találjunk erre az ügyre, de a fő probléma nem Grönland. A fő probléma Ukrajna helyzete. Miközben itt ülünk, orosz rakéták és drónok rombolják szét Ukrajna energiaellátó rendszerét. Mínusz 20 fok van Kijevben, Ukrajna saját áramellátásának alig 60%-át tudja biztosítani”

– mondta a NATO főtitkára.

Azt mondta: Oroszország rengeteg katonát veszít az invázióban, több orosz ember hal meg a fronton havonta, mint amennyien elestek az Afganisztán elleni 10 éves szovjet megszállás alatt. Ennek ellenére a Kreml folytatja a háborút.

Arra kérem az európai szövetségeseket, hogy erre a problémára koncentráljanak”

– szólította fel a NATO tagjait a vezető.

Elmondta: Ukrajnának pénzre, elfogó drónokra van szükség, Európának emellett saját védelmét is meg kell erősítenie.

Ukrajna kell, hogy legyen az elsődleges prioritás. Utána beszélhetünk minden egyéb problémáról, köztük Grönlandról”

– mondta Rutte.

Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images

Címlapról ajánljuk

