Kimondta a NATO első embere: van itt egy sokkal súlyosabb probléma Grönlandnál - Inkább ezzel kéne foglalkozni

Van itt egy kockázat: mi Grönlandra figyelünk, hogy megfelelő megoldást találjunk erre az ügyre, de a fő probléma nem Grönland. A fő probléma Ukrajna helyzete. Miközben itt ülünk, orosz rakéták és drónok rombolják szét Ukrajna energiaellátó rendszerét. Mínusz 20 fok van Kijevben, Ukrajna saját áramellátásának alig 60%-át tudja biztosítani”

– mondta a NATO főtitkára.

Azt mondta: Oroszország rengeteg katonát veszít az invázióban, több orosz ember hal meg a fronton havonta, mint amennyien elestek az Afganisztán elleni 10 éves szovjet megszállás alatt. Ennek ellenére a Kreml folytatja a háborút.

Arra kérem az európai szövetségeseket, hogy erre a problémára koncentráljanak”

– szólította fel a NATO tagjait a vezető.

Elmondta: Ukrajnának pénzre, elfogó drónokra van szükség, Európának emellett saját védelmét is meg kell erősítenie.

Ukrajna kell, hogy legyen az elsődleges prioritás. Utána beszélhetünk minden egyéb problémáról, köztük Grönlandról”

– mondta Rutte.

Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images