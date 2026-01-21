  • Megjelenítés
Meghibásodott Donald Trump elnöki különgépe – A levegőben fordult vissza az Air Force One
Meghibásodott Donald Trump elnöki különgépe – A levegőben fordult vissza az Air Force One

Meghibásodott Donald Trump amerikai elnök repülőgépe, miközben a politikust vitte a Világgazdasági Fórum davosi eseményére – írta meg a CNN.

Az Air Force One visszafordult, majd leszállt a Joint Base Andrews légibázison, Washingtonban.

Trump gépet váltott és ismét úton van Svájcba.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint „kisebb elektronikus hiba” miatt kellett megszakítani az utat, nem részletezték, pontosan mi történt.

Szeptemberben is történt egy hasonló eset: ekkor helikopterrel utazott Donald Trump és felesége az Egyesült Királyságban, amikor le kellett szállniuk és gépet kellett váltaniuk a hidraulikus rendszer meghibásodása miatt.

